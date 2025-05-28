У концессионера пермских трамваев появился новый руководитель

В компании «Мовиста Регионы Пермь», которая является концессионером трамваев в краевой столице, сменился генеральный директор. Эту должность занял Евгений Изотов, сказано в сервисе «СПАРК-Интерфакс».
«Новым гендиректором ООО „Мовиста Регионы Пермь“, дочерней структуры холдинга „Мовиста Регионы“, назначен Евгений Изотов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Уточняется, что Изотов приступил к своим обязанностям с 26 мая.
Изотов сменил на этом посту Юрия Кириакиди, который возглавлял общество с начала 2023 года. По информации источника «Ъ-Прикамье», новый руководитель ранее работал в холдинге «Мовиста». Согласно данным о новом гендиректоре, Евгений Изотов имеет ИНН, выданный в Московской области, и ранее не руководил юридическими лицами.
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