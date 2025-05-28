У концессионера пермских трамваев появился новый руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания является концессионером пермских трамваев
Компания является концессионером пермских трамваев Фото:

В компании «Мовиста Регионы Пермь», которая является концессионером трамваев в краевой столице, сменился генеральный директор. Эту должность занял Евгений Изотов, сказано в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

«Новым гендиректором ООО „Мовиста Регионы Пермь“, дочерней структуры холдинга „Мовиста Регионы“, назначен Евгений Изотов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Уточняется, что Изотов приступил к своим обязанностям с 26 мая.

Изотов сменил на этом посту Юрия Кириакиди, который возглавлял общество с начала 2023 года. По информации источника «Ъ-Прикамье», новый руководитель ранее работал в холдинге «Мовиста». Согласно данным о новом гендиректоре, Евгений Изотов имеет ИНН, выданный в Московской области, и ранее не руководил юридическими лицами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В компании «Мовиста Регионы Пермь», которая является концессионером трамваев в краевой столице, сменился генеральный директор. Эту должность занял Евгений Изотов, сказано в сервисе «СПАРК-Интерфакс». «Новым гендиректором ООО „Мовиста Регионы Пермь“, дочерней структуры холдинга „Мовиста Регионы“, назначен Евгений Изотов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Уточняется, что Изотов приступил к своим обязанностям с 26 мая. Изотов сменил на этом посту Юрия Кириакиди, который возглавлял общество с начала 2023 года. По информации источника «Ъ-Прикамье», новый руководитель ранее работал в холдинге «Мовиста». Согласно данным о новом гендиректоре, Евгений Изотов имеет ИНН, выданный в Московской области, и ранее не руководил юридическими лицами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...