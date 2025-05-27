27 мая 2025

Губернатор Махонин рассказал о планах по строительству школ и детсадов в Пермском крае

Губернатор Пермского края Махонин: планируем построить еще 60 школ и детсадов
© Служба новостей «URA.RU»
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За пять лет построено 36 школ и 27 детских садов, отметил глава региона
За пять лет построено 36 школ и 27 детских садов, отметил глава региона Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 28 мая выступает с ежегодным посланием. В своем выступлении он уделил особое внимание теме образования в регионе. По его словам, Пермский край — лидер по качеству школьного образования. На протяжении нескольких лет показатели в учебе у пермских детей выше, чем в целом по России. 

«За пять лет построено 36 школ и 27 детских садов. В них пошли 27 тысяч детей. В планах — еще 60 объектов. Доступность дошкольного образования в крае стопроцентная. С 2020 года отремонтировано 358 школ и детских садов. В 21 школе был проведен капремонт. В планах на следующие пять лет — еще 195 капитальных ремонтов школ и детских садов», — рассказал глава региона. 

И добавил, что за последние пять лет в регион пришли 1,8 тысяч педагогов благодаря мерам поддержки на уровне региона и страны. Кроме того, были введены льготы и новые меры поддержки для молодых учителей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 28 мая выступает с ежегодным посланием. В своем выступлении он уделил особое внимание теме образования в регионе. По его словам, Пермский край — лидер по качеству школьного образования. На протяжении нескольких лет показатели в учебе у пермских детей выше, чем в целом по России.  «За пять лет построено 36 школ и 27 детских садов. В них пошли 27 тысяч детей. В планах — еще 60 объектов. Доступность дошкольного образования в крае стопроцентная. С 2020 года отремонтировано 358 школ и детских садов. В 21 школе был проведен капремонт. В планах на следующие пять лет — еще 195 капитальных ремонтов школ и детских садов», — рассказал глава региона.  И добавил, что за последние пять лет в регион пришли 1,8 тысяч педагогов благодаря мерам поддержки на уровне региона и страны. Кроме того, были введены льготы и новые меры поддержки для молодых учителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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