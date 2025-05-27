27 мая 2025

Мурашко приедет в Пермь с инспекцией

Министр Мурашко проинспектирует доступность цифровых сервисов в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мурашко приедет в Пермь с деловым визитом
Михаил Мурашко приедет в Пермь с деловым визитом Фото:

Пермь готовится к приему министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Па данным источника, знакомого с целями визита, глава российского Минздрава проанализирует доступность цифровых сервисов в Пермском крае.

«Михаил Мурашко посетит Пермь в сентябре. Основной темой обсуждений станет цифровизация системы здравоохранения в Прикамье», — со ссылкой на свой источник передает rifey.ru.

В ходе поездки будет дана оценка качеству работы профильных цифровых сервисов. Ранее Мурашко отмечал значимость проектов по повышению доступности медицинской помощи и профилактике заболеваний, реализуемых в регионах.

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Пермь готовится к приему министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Па данным источника, знакомого с целями визита, глава российского Минздрава проанализирует доступность цифровых сервисов в Пермском крае. «Михаил Мурашко посетит Пермь в сентябре. Основной темой обсуждений станет цифровизация системы здравоохранения в Прикамье», — со ссылкой на свой источник передает rifey.ru. В ходе поездки будет дана оценка качеству работы профильных цифровых сервисов. Ранее Мурашко отмечал значимость проектов по повышению доступности медицинской помощи и профилактике заболеваний, реализуемых в регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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