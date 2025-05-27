Мурашко приедет в Пермь с инспекцией

Михаил Мурашко приедет в Пермь с деловым визитом
Пермь готовится к приему министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Па данным источника, знакомого с целями визита, глава российского Минздрава проанализирует доступность цифровых сервисов в Пермском крае.
«Михаил Мурашко посетит Пермь в сентябре. Основной темой обсуждений станет цифровизация системы здравоохранения в Прикамье», — со ссылкой на свой источник передает rifey.ru.
В ходе поездки будет дана оценка качеству работы профильных цифровых сервисов. Ранее Мурашко отмечал значимость проектов по повышению доступности медицинской помощи и профилактике заболеваний, реализуемых в регионах.
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