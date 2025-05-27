Махонин: Пермский край входит в тройку регионов по расселению аварийного жилья

С 2020 года в Прикамье введено более 8 млн квадратных метров жилья. В планах — возвести еще 9,9 млн до конца 2030 года. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий в ходе ежегодного послания 28 мая.
«В рамках комплексного развития территорий заключено 27 договоров с потенциалом более 2,5 млн квадратных метров жилья. По объемам ликвидации аварийного жилья Пермский край занимает третье место в РФ», — сообщил губернатор.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор в ходе послания рассказал о строительстве межвузовского кампуса. В нем будут проживать и учиться пять тысяч студентов из Пермского края, других регионов страны и из-за рубежа.
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