27 мая 2025

Махонин: Пермский край входит в тройку регионов по расселению аварийного жилья

До 2030 года в Пермском крае планируют возвести 9,9 млн квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамье занимает третье место в стране по расселению аварийного жилья
Прикамье занимает третье место в стране по расселению аварийного жилья Фото:

С 2020 года в Прикамье введено более 8 млн квадратных метров жилья. В планах — возвести еще 9,9 млн до конца 2030 года. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий в ходе ежегодного послания 28 мая.

«В рамках комплексного развития территорий заключено 27 договоров с потенциалом более 2,5 млн квадратных метров жилья. По объемам ликвидации аварийного жилья Пермский край занимает третье место в РФ», — сообщил губернатор.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор в ходе послания рассказал о строительстве межвузовского кампуса. В нем будут проживать и учиться пять тысяч студентов из Пермского края, других регионов страны и из-за рубежа. 

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С 2020 года в Прикамье введено более 8 млн квадратных метров жилья. В планах — возвести еще 9,9 млн до конца 2030 года. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий в ходе ежегодного послания 28 мая. «В рамках комплексного развития территорий заключено 27 договоров с потенциалом более 2,5 млн квадратных метров жилья. По объемам ликвидации аварийного жилья Пермский край занимает третье место в РФ», — сообщил губернатор. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор в ходе послания рассказал о строительстве межвузовского кампуса. В нем будут проживать и учиться пять тысяч студентов из Пермского края, других регионов страны и из-за рубежа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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