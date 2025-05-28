Ученики Пермской краевой музыкальной школы подготовили свое первое масштабное шоу

Оркестр Пермской краевой музшколы представит премьеру «Маленького принца»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт пройдет в Большом зале школы
Концерт пройдет в Большом зале школы Фото:

Пермская краевая специальная музыкальная школа готова представить первое масштабное шоу, созданное учениками. Музыкально-литературную композицию «Маленький принц» исполнит Сводный оркестр народных инструментов школы, а также ученики других музыкальных школ Соликамска, Кунгура и Перми, рассказали организаторы URA.RU.

«Это не первое публичное выступление учеников, но первое в таком масштабе. Оркестр исполнит музыкальную часть, а автор музыки Ефрем Подгайц озвучит слова литературных героев Антуана де Сент-Экзюпери», — пояснили суть проекта в школе.

Премьера шоу запланирована на 2 июня в большом зале краевой музшколы. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться — адрес на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

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Пермская краевая специальная музыкальная школа готова представить первое масштабное шоу, созданное учениками. Музыкально-литературную композицию «Маленький принц» исполнит Сводный оркестр народных инструментов школы, а также ученики других музыкальных школ Соликамска, Кунгура и Перми, рассказали организаторы URA.RU. «Это не первое публичное выступление учеников, но первое в таком масштабе. Оркестр исполнит музыкальную часть, а автор музыки Ефрем Подгайц озвучит слова литературных героев Антуана де Сент-Экзюпери», — пояснили суть проекта в школе. Премьера шоу запланирована на 2 июня в большом зале краевой музшколы. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться — адрес на странице школы в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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