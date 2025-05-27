В центре Перми открылся первый международный пятизвездочный отель. Гостиница Radisson Hotel Perm начала работу в самом сердце города — напротив зданий мэрии и правительства Пермского края, площади «Эспланада» и Драматического театра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка ВТБ, который инвестировал в строительство отеля восемь млрд рублей.
«Проект группы компаний „Проспект“, реализованный при финансовой поддержке ВТБ, не только повысит туристическую привлекательность региона, но и создаст дополнительные рабочие места, а также даст импульс развитию деловой инфраструктуры. Опыт Radisson Hotel Group — одной из крупнейших международных гостиничных сетей — гарантирует высокий уровень сервиса», — заявил руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Роман Антощенков.
Помимо зданий муниципальной и региональной власти, новый отель соседствует с главными бизнес-центрами и вузами столицы Прикамья. Строительство Radisson Hotel Perm стало возможным благодаря программам развития внутреннего и въездного туризма, разработанным правительством России, и инструментам льготного кредитования, созданным в Минэкономразвития. Учредитель строительной компании «Проспект» Александр Петров отметил, что новая гостиница должна стать центром притяжения в Перми туристов и деловых гостей.
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