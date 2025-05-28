В пермском Политехе объяснили, чем опасен тополиный пух и как от него защититься

Пермский Политех: тополиный пух вызывает конъюнктивит и ринит
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Тополиный пух может доставить массу неудобств
Тополиный пух может доставить массу неудобств Фото:

Тополиный пух при попадании на слизистую оболочку глаза вызывает зуд и травмирует ее. Если при попадании пуха в глаза потирать их грязными руками, то можно занести бактерии, которые в конечном итоге приведут к конъюнктивиту. Об этом предупреждают в пермском Политехе (ПНИПУ). Для того, чтобы защитить себя от летнего «снега», необходимо использовать медицинскую маску и очки.

«Пух при попадании в глаза может травмировать слизистую оболочку, вызывая зуд и ощущение инородного тела. При трении век грязными руками можно занести бактерии (например, стафилококк), что приведет к гнойному воспалению и конъюнктивиту. Чтобы защитить себя от пуха, на улицу стоит выходить в медицинской маске и очках. Волосы стоит убирать в пучок или косу. Не стоит пренебрегать головными уборами», — приводит пресс-служба вуза слова ведущего инженера, профессионального биолога кафедры охраны окружающей среды Марии Комбаровой.

Сотрудник ПНИПУ рекомендует также отказаться от использования назальных фильтров, поскольку они «малоэффективны и могут дополнительно раздражать мерцательный эпителий носа». При этом, отмечает Комбарова, важно поддерживать чистоту и порядок в доме в период «сезона пуха». «Помните, что растения активнее всего выпускают пушинки с 10 до 12 часов для и с 16-18 часов вечера. Лучшим решением будет использование кондиционера с функцией очистки воздуха», — поясняет Комбарова.

В свою очередь зав лабораторией, старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Политеха Ильнур Шаякбаров напоминает, что пух несет угрозу кондиционерам и автомобилям. Семена тополя могут застревать в наружных блоках, сотах теплообменника и налипать на воздушные фильтры кондиционера. Это снижает пропускную способность кондиционеров. При попадании же пушинок в радиатор автомобиля он может неэффективно рассеивать тепло, что приводит к перегреву мотора. Для того, чтобы избежать проблем, Шаякбаров советует вовремя производить чистку кондиционеров и радиаторов в авто.

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Тополиный пух при попадании на слизистую оболочку глаза вызывает зуд и травмирует ее. Если при попадании пуха в глаза потирать их грязными руками, то можно занести бактерии, которые в конечном итоге приведут к конъюнктивиту. Об этом предупреждают в пермском Политехе (ПНИПУ). Для того, чтобы защитить себя от летнего «снега», необходимо использовать медицинскую маску и очки. «Пух при попадании в глаза может травмировать слизистую оболочку, вызывая зуд и ощущение инородного тела. При трении век грязными руками можно занести бактерии (например, стафилококк), что приведет к гнойному воспалению и конъюнктивиту. Чтобы защитить себя от пуха, на улицу стоит выходить в медицинской маске и очках. Волосы стоит убирать в пучок или косу. Не стоит пренебрегать головными уборами», — приводит пресс-служба вуза слова ведущего инженера, профессионального биолога кафедры охраны окружающей среды Марии Комбаровой. Сотрудник ПНИПУ рекомендует также отказаться от использования назальных фильтров, поскольку они «малоэффективны и могут дополнительно раздражать мерцательный эпителий носа». При этом, отмечает Комбарова, важно поддерживать чистоту и порядок в доме в период «сезона пуха». «Помните, что растения активнее всего выпускают пушинки с 10 до 12 часов для и с 16-18 часов вечера. Лучшим решением будет использование кондиционера с функцией очистки воздуха», — поясняет Комбарова. В свою очередь зав лабораторией, старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Политеха Ильнур Шаякбаров напоминает, что пух несет угрозу кондиционерам и автомобилям. Семена тополя могут застревать в наружных блоках, сотах теплообменника и налипать на воздушные фильтры кондиционера. Это снижает пропускную способность кондиционеров. При попадании же пушинок в радиатор автомобиля он может неэффективно рассеивать тепло, что приводит к перегреву мотора. Для того, чтобы избежать проблем, Шаякбаров советует вовремя производить чистку кондиционеров и радиаторов в авто.
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