В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования 16-летней девушки. Инцидент произошел в Октябрьском округе в феврале 2025 года.
«Расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования несовершеннолетней, окончено. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю.
По данным следствия, к преступлению причастны трое подростков. Один из фигурантов, находясь под стражей в СИЗО, достиг 20-летнего возраста. Ранее СМИ писали, что подростки трудные. Один из подозреваемых цыган, второй — русский.
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