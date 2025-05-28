В Пермском крае следователи завершили дело об изнасиловании 16-летней девушки

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Следователи передали дело в прокуратуру
Следователи передали дело в прокуратуру Фото:

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования 16-летней девушки. Инцидент произошел в Октябрьском округе в феврале 2025 года. 

«Расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования несовершеннолетней, окончено. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, к преступлению причастны трое подростков. Один из фигурантов, находясь под стражей в СИЗО, достиг 20-летнего возраста. Ранее СМИ писали, что подростки трудные. Один из подозреваемых цыган, второй — русский.

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В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования 16-летней девушки. Инцидент произошел в Октябрьском округе в феврале 2025 года.  «Расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования несовершеннолетней, окончено. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю. По данным следствия, к преступлению причастны трое подростков. Один из фигурантов, находясь под стражей в СИЗО, достиг 20-летнего возраста. Ранее СМИ писали, что подростки трудные. Один из подозреваемых цыган, второй — русский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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