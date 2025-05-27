В зоне СВО погиб мотострелок из Пермского края Олег Гилев

Прощание с бойцом пройдет 29 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Олег Гилев. Он служил рядовым в мотострелковом отделении, пояснила мэрия Очерского округа.
«В зоне СВО операции 31 марта погиб наш земляк Олег Гилев 1984 года рождения. Вечная слава воину России», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Вся жизнь бойца была связана с родной землей. Здесь он родился, учился, жил и работал. Дома у него остались родители, жена и дочь.
Олега Гилева похоронят в пятницу, 30 мая
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