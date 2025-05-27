27 мая 2025

В зоне СВО погиб мотострелок из Пермского края Олег Гилев

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом пройдет 29 мая
Прощание с бойцом пройдет 29 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Олег Гилев. Он служил рядовым в мотострелковом отделении, пояснила мэрия Очерского округа.

«В зоне СВО операции 31 марта погиб наш земляк Олег Гилев 1984 года рождения. Вечная слава воину России», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Вся жизнь бойца была связана с родной землей. Здесь он родился, учился, жил и работал. Дома у него остались родители, жена и дочь.

Олега Гилева похоронят в пятницу, 30 мая
Олега Гилева похоронят в пятницу, 30 мая
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Олег Гилев. Он служил рядовым в мотострелковом отделении, пояснила мэрия Очерского округа. «В зоне СВО операции 31 марта погиб наш земляк Олег Гилев 1984 года рождения. Вечная слава воину России», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Вся жизнь бойца была связана с родной землей. Здесь он родился, учился, жил и работал. Дома у него остались родители, жена и дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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