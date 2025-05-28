Губернатор Махонин сравнил свой первый срок на посту с работой в 90-е годы

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подвел итоги работы на посту губернатора в 2020-2025 годах. Условия, в которых пришлось работать, по экстремальности и влиянию на общество он сравнил с 90-ми годами.
«Работали в условиях, которые по степени влияния на человека и общество можно сравнить только с непростыми 90-ми. Сначала пандемия коронавируса, которая кардинально изменила нашу жизнь. Спустя два года наша страна приняла новый вызов. Это угроза суверенитету России. Практически все крупные бюджетообразующие предприятия Пермского края попали под антироссийские санкции», — передает корреспондент URA.RU с церемонии оглашения ежегодного послания губернатора. Произошел тотальный сбой логистических связей.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что прошедшие пять лет кажутся ему в разы большим сроком из-за количества важных событий, изменивших жизнь. «Несмотря на все испытания, мы справились. Регион развивался и продолжает развиваться. Это заслуга каждого жителя края», — отметил Махонин.
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