Пермская модель после скандальной фотосессии у церкви захотела к психиатру

Жительница Перми, блогер и модель Елизавета Лесникова (псевдоним — Лиза Алмаз) объявила сбор средств на борьбу со стрессом. Девушка просит фанатов скинуть ей деньги на психиатра.
«Открываю пожертвования на работу с психиатром. Это нужно из-за нанесения вреда моей психике из-за буллинга и травли в мою сторону, а так же угроз о расправе», — написала девушка в своем telegram-канале.
Кроме того, модель сделала перепост реакций на ее фотосессию руководителя Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. А также известного блогера и волонтера Владислава Позднякова.
Ранее URA.RU сообщало о том, что героиня откровенной фотосессии на фоне православного креста в Перми извинилась за поступок. Этому предшествовало появление в появились фотографии полуобнаженной пермячки возле православной символики.
Пермяки осудили поступок девушки, а правоохранительные органы начали проверку после публикации снимков в интернете. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Лидер общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев высказал мнение, что пермячка должна понести заслуженное наказание.
URA.RU также публиковало карту мест, где в Перми бесплатно принимает психолог. Всего в краевой столице работают 11 кабинетов психологической помощи.
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