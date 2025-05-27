27 мая 2025

В больнице остались восемь детей из Прикамья после отравления в «Орленке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние детей оценивается как стабильное
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В пермской больнице остались восемь детей из санатория «Орленок», пострадавших в результате массового отравления. В оздоровительном учреждении Усть-Качки (Пермский край) была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, пояснила URA.RU пресс-служба минздрава региона.

«Сейчас лечение в условиях стационара продолжают восемь детей. Все находятся в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному», — сообщили собеседники агентства.

В результате инцидента симптомы отравления проявились у 35 детей. Смену в учреждении завершили досрочно. А в помещениях приступили к масштабной санитарной обработке.

Причины ЧП еще не установлены. Силовики оперативно подключились к разбирательству. Роспотребнадзор инициировал собственное расследование. В Прикамье возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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В пермской больнице остались восемь детей из санатория «Орленок», пострадавших в результате массового отравления. В оздоровительном учреждении Усть-Качки (Пермский край) была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, пояснила URA.RU пресс-служба минздрава региона. «Сейчас лечение в условиях стационара продолжают восемь детей. Все находятся в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному», — сообщили собеседники агентства. В результате инцидента симптомы отравления проявились у 35 детей. Смену в учреждении завершили досрочно. А в помещениях приступили к масштабной санитарной обработке. Причины ЧП еще не установлены. Силовики оперативно подключились к разбирательству. Роспотребнадзор инициировал собственное расследование. В Прикамье возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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