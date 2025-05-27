В пермской больнице остались восемь детей из санатория «Орленок», пострадавших в результате массового отравления. В оздоровительном учреждении Усть-Качки (Пермский край) была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, пояснила URA.RU пресс-служба минздрава региона.
«Сейчас лечение в условиях стационара продолжают восемь детей. Все находятся в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному», — сообщили собеседники агентства.
В результате инцидента симптомы отравления проявились у 35 детей. Смену в учреждении завершили досрочно. А в помещениях приступили к масштабной санитарной обработке.
Причины ЧП еще не установлены. Силовики оперативно подключились к разбирательству. Роспотребнадзор инициировал собственное расследование. В Прикамье возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!