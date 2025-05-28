Мальчику в Кизеле, которого искали почти трое суток, срочно нужна сиделка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков просят оплатить услуги няни для мальчика
Пермяков просят оплатить услуги няни для мальчика Фото:

В Кизеле Пермского края шестилетнему мальчику, которого искали почти трое суток, срочно требуется сиделка. Ребенка отправили в больницу другого города, где за ним нужно присматривать, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда «Дедморозим». Сейчас благотворительная организация собирает деньги, чтобы найти сиделку для малыша.

«После пережитого мальчику требуется особая забота. Его воспитывает мама, но сейчас она не может постоянно быть рядом: ее младший сын находится в больнице, а женщина присматривает за вторым ребенком, который также требует внимания. Наша задача — помочь мальчику в кризисной ситуации. Окружить его необходимым теплом и заботой в стенах незнакомой больницы может больничная мама», — приводит Фонд слова координатора больничных мам «Службы заботы» Анастасии Кондаковой.

Как отмечают в «Дедморозим», один час работы няни стоит 200 рублей, а мальчику она нужна круглосуточно. На какой срок понадобятся ее услуги — пока непонятно. Мальчик пропал с детской площадки в Кизеле утром 25 мая во время прогулки со старшим братом. Его удалось найти живым и невредимым спустя почти трое суток. О том, как проходили поиски ребенка, подробно рассказывало URA.RU

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В Кизеле Пермского края шестилетнему мальчику, которого искали почти трое суток, срочно требуется сиделка. Ребенка отправили в больницу другого города, где за ним нужно присматривать, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда «Дедморозим». Сейчас благотворительная организация собирает деньги, чтобы найти сиделку для малыша. «После пережитого мальчику требуется особая забота. Его воспитывает мама, но сейчас она не может постоянно быть рядом: ее младший сын находится в больнице, а женщина присматривает за вторым ребенком, который также требует внимания. Наша задача — помочь мальчику в кризисной ситуации. Окружить его необходимым теплом и заботой в стенах незнакомой больницы может больничная мама», — приводит Фонд слова координатора больничных мам «Службы заботы» Анастасии Кондаковой. Как отмечают в «Дедморозим», один час работы няни стоит 200 рублей, а мальчику она нужна круглосуточно. На какой срок понадобятся ее услуги — пока непонятно. Мальчик пропал с детской площадки в Кизеле утром 25 мая во время прогулки со старшим братом. Его удалось найти живым и невредимым спустя почти трое суток. О том, как проходили поиски ребенка, подробно рассказывало URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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