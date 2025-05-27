В Перми взлетели цены на квартиры на самых дорогих улицах

В Перми с мая 2024 года по май 2025 года выросли цены на готовые квартиры на самых дорогих улицах. Речь идет об улицах Пермская, Фридриха Энгельса и Окулова. Цены на вторичное жилье в этих локациях поднялись на 6-26%, сообщил URA.RU руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
«За год на улице Пермской квадратный метр подорожал на 26%, а его средняя цена достигла 218,7 тысячи рублей. На улице Энгельса стоимость выросла только 6%, а „квадрат“ стоит 190,3 тысячи рублей. Замыкает тройку улиц с самыми дорогими квартирами улица Окулова. Жилье на берегу Камы стало дороже на 20%, а квадратный метр в среднем продают за 172,4 тысячи рублей», — рассказал Алексей Попов корреспонденту агентства.
Он отметил, что больше всего цены выросли на Комсомольском проспекте. Эта улица входит в топ-10 самых дорогих. За год прирост составил 31%. В среднем квадратный метр здесь стоит 163 тысячи рублей.
Аналитик добавил, что рейтинг улиц с самым дорогим жильем составлен на основе тех локаций, к домам на которых было привязано более 30 активных объявлений в 2025 году. По словам Алексея Попова, исторические улицы в городах-миллионниках всегда являются самыми дорогими. На них практически нет советской застройки и большинство квартир продаются в недавно простроенных жилых комплексах. Так, на улице Энгельса почти все объявления приходятся на недавно сданные, но уже заселенные и освоенные ЖК «Ньютон» и «Дуэт», а улица Окулова дополнительно выделяется за счет своего местоположения на первой линии Камы, отметил аналитик.
Ранее URA.RU рассказало, в каких районах Перми продают самые дорогие квартиры. В топ-3 вошли Ленинский, Свердловский и Дзержинский.
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