Банк «Уралсиб» продал челябинский офис компании из Петербурга

Сумма сделки составила 139 млн рублей (фото из архива) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Банк «Уралсиб» продал административный офис в центре Челябинска за 139 млн рублей. Общая площадь здания составляет около 7 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в компания Rusland SP, которая занималась сопровождением сделки.

«Объект расположен в Челябинске по ул. Цвиллинга, д. 60. Площадь здания составляет около 7 тыс. кв. м. Сумма сделки — 139 млн рублей. Объект приобретался с целью извлечения арендной прибыли с текущей окупаемостью около 7 лет», — говорится на сайте компании Rusland SP.

Новым собственником здания стала компания из Санкт-Петербурга «Юнион Апарт». В дальнейшем Rusland SP будет осуществлять ротацию арендаторов, согласно разрабатываемой концепции увеличения доходности.

По словам управляющего партнера Rusland SP Андрея Байкова, изначально инвестор поставил задачу по поиску высокодоходных объектов с бюджетом от 50 до 200 млн рублей в региональных центрах с населением более 300 тыс. человек. Данный объект «Уралсиб» полностью отвечает этим требованиям.

Отметим, что сотрудники «Уралсиб» переехали в новый офис много лет назад. В данный момент в офисе находятся многочисленные арендаторы, в числе которых значатся СМП-банк и «Дока-пицца».