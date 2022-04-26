В США ужаснулись от планов Пентагона на Россию и Украину

27 апреля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Планы Пентагона о поддержке Киева напугали американского журналиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский журналист Томас Лифсон был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении США «ослабить Россию» и поддерживать Киев. Об этом он написал в статье для портала для American Thinker. По его словам, военная помощь Киеву лишь затягивает ситуацию. «Я в ужасе от заявления министра обороны Ллойда Остина на его пресс-конференции в Польше после секретного визита в Киев», — написал журналист, приведя высказывание главы Пентагона. По мнению Лифсона, военная помощь Украине со стороны Вашингтона лишь затягивает конфликт и несет угрозу мирному населению. «Этой осажденной стране отводится роль напильника, чтобы сточить военный потенциал России. Вред будет нанесен Москве, но сама Украина при этом будет уничтожена», — заключил он. Во время визита в Киев Остин заявил, что США хотят ослабления военной мощности России, чтобы у страны не было возможности проводить мероприятия, подобные спецоперации в Украине. Также Вашингтон мечтает, чтобы Россия не могла быстро наверстать потери в военной технике. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американский журналист Томас Лифсон был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении США «ослабить Россию» и поддерживать Киев. Об этом он написал в статье для портала для American Thinker. По его словам, военная помощь Киеву лишь затягивает ситуацию. «Я в ужасе от заявления министра обороны Ллойда Остина на его пресс-конференции в Польше после секретного визита в Киев», — написал журналист, приведя высказывание главы Пентагона. По мнению Лифсона, военная помощь Украине со стороны Вашингтона лишь затягивает конфликт и несет угрозу мирному населению. «Этой осажденной стране отводится роль напильника, чтобы сточить военный потенциал России. Вред будет нанесен Москве, но сама Украина при этом будет уничтожена», — заключил он. Во время визита в Киев Остин заявил, что США хотят ослабления военной мощности России, чтобы у страны не было возможности проводить мероприятия, подобные спецоперации в Украине. Также Вашингтон мечтает, чтобы Россия не могла быстро наверстать потери в военной технике. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.