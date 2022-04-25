Пентагон признал, что США хотят слабости России

США хотят ослабить военный потенциал России, заявил Ллойд Остин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США хотят ослабления военной мощности России, чтобы у страны не было возможности проводить мероприятия, подобные спецоперации в Украине. С таким заявлением во время визита в Киев выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала в Украине. Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной, демократической страной, способной защитить свою территорию», — приводит слова Остина The Guardian. Также США хотят, чтобы Россия не могла быстро наверстать потери в военной технике, добавил Остин.

Спецоперация России в Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. В Минобороны заявляли, что приоритетом войск России является недопущение жертв среди мирного населения. За время спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров.