Пентагон признал, что США хотят слабости России

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
США хотят ослабить военный потенциал России, заявил Ллойд Остин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США хотят ослабления военной мощности России, чтобы у страны не было возможности проводить мероприятия, подобные спецоперации в Украине. С таким заявлением во время визита в Киев выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала в Украине. Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной, демократической страной, способной защитить свою территорию», — приводит слова Остина The Guardian. Также США хотят, чтобы Россия не могла быстро наверстать потери в военной технике, добавил Остин.

Спецоперация России в Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. В Минобороны заявляли, что приоритетом войск России является недопущение жертв среди мирного населения. За время спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров.

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США хотят ослабления военной мощности России, чтобы у страны не было возможности проводить мероприятия, подобные спецоперации в Украине. С таким заявлением во время визита в Киев выступил глава Пентагона Ллойд Остин. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала в Украине. Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной, демократической страной, способной защитить свою территорию», — приводит слова Остина The Guardian. Также США хотят, чтобы Россия не могла быстро наверстать потери в военной технике, добавил Остин. Спецоперация России в Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. В Минобороны заявляли, что приоритетом войск России является недопущение жертв среди мирного населения. За время спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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