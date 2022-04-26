В пермском городе сменилась власть

В Горнозаводске Пермского края местные депутаты выбрали нового главу города. Им стал главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов, сообщил URA.RU источник в городе.
«Депутаты выбрали Лумпова. Решение было единогласным», — рассказал собеседник агентства.
Конкуренцию Лумпову составлял начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Гортеплоэнерго» из соседнего Чусового Рафаил Шайхутдинов. Ранее источник URA.RU предрекал победу Лумпову. Местные жители опасаются, что Горнозаводск могут объединить с Чусовым, поэтому вероятность избрания мэром выходца из этого города минимальна, пояснял он.
Занимавший ранее пост главы Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился в конце 2021 года из-за конфликта с краевыми властями. Он планировал сохранить влияние в территории, но связанных с ним кандидатов в списке претендентов не оказалось.
В Горнозаводске Пермского края местные депутаты выбрали нового главу города. Им стал главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов, сообщил URA.RU источник в городе. «Депутаты выбрали Лумпова. Решение было единогласным», — рассказал собеседник агентства. Конкуренцию Лумпову составлял начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Гортеплоэнерго» из соседнего Чусового Рафаил Шайхутдинов. Ранее источник URA.RU предрекал победу Лумпову. Местные жители опасаются, что Горнозаводск могут объединить с Чусовым, поэтому вероятность избрания мэром выходца из этого города минимальна, пояснял он. Занимавший ранее пост главы Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился в конце 2021 года из-за конфликта с краевыми властями. Он планировал сохранить влияние в территории, но связанных с ним кандидатов в списке претендентов не оказалось.