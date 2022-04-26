В пермском городе сменилась власть

27 апреля 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Депутаты Горнозаводска проголосовали за нового мэра Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Горнозаводске Пермского края местные депутаты выбрали нового главу города. Им стал главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов, сообщил URA.RU источник в городе. «Депутаты выбрали Лумпова. Решение было единогласным», — рассказал собеседник агентства. Конкуренцию Лумпову составлял начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Гортеплоэнерго» из соседнего Чусового Рафаил Шайхутдинов. Ранее источник URA.RU предрекал победу Лумпову. Местные жители опасаются, что Горнозаводск могут объединить с Чусовым, поэтому вероятность избрания мэром выходца из этого города минимальна, пояснял он. Занимавший ранее пост главы Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился в конце 2021 года из-за конфликта с краевыми властями. Он планировал сохранить влияние в территории, но связанных с ним кандидатов в списке претендентов не оказалось. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Горнозаводске Пермского края местные депутаты выбрали нового главу города. Им стал главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов, сообщил URA.RU источник в городе. «Депутаты выбрали Лумпова. Решение было единогласным», — рассказал собеседник агентства. Конкуренцию Лумпову составлял начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Гортеплоэнерго» из соседнего Чусового Рафаил Шайхутдинов. Ранее источник URA.RU предрекал победу Лумпову. Местные жители опасаются, что Горнозаводск могут объединить с Чусовым, поэтому вероятность избрания мэром выходца из этого города минимальна, пояснял он. Занимавший ранее пост главы Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился в конце 2021 года из-за конфликта с краевыми властями. Он планировал сохранить влияние в территории, но связанных с ним кандидатов в списке претендентов не оказалось.