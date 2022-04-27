В свердловских школах обнаружили 87 кг некачественной говядины

Компания, продающая говяжью печень не указала упаковку в транспортных документах
В школы города Карпинска (Свердловская область) отправлена мясная продукция, оформленная с нарушениями. Об этом рассказали в свердловском Россельхознадзоре.
«Выявлено нарушение при создании транспортных документов компанией, осуществляющей продажу говяжьей печени в Карпинске», — сообщает ведомство. Поставщик отправил в школы Карпинска 87 килограммов сомнительной продукции.
Электронные документы на говяжью печень оформлены без указания упаковки. В ведомстве поясняют, что такой продукт может отличаться по составу, свойствам и иметь контакт с внешней средой. За нарушение должностному лицу направлено предупреждение.
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