27 апреля 2022

В свердловских школах обнаружили 87 кг некачественной говядины

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Компания, продающая говяжью печень не указала упаковку в транспортных документах Фото:

В школы города Карпинска (Свердловская область) отправлена мясная продукция, оформленная с нарушениями. Об этом рассказали в свердловском Россельхознадзоре.

«Выявлено нарушение при создании транспортных документов компанией, осуществляющей продажу говяжьей печени в Карпинске», — сообщает ведомство. Поставщик отправил в школы Карпинска 87 килограммов сомнительной продукции.

Электронные документы на говяжью печень оформлены без указания упаковки. В ведомстве поясняют, что такой продукт может отличаться по составу, свойствам и иметь контакт с внешней средой. За нарушение должностному лицу направлено предупреждение.

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В школы города Карпинска (Свердловская область) отправлена мясная продукция, оформленная с нарушениями. Об этом рассказали в свердловском Россельхознадзоре. «Выявлено нарушение при создании транспортных документов компанией, осуществляющей продажу говяжьей печени в Карпинске», — сообщает ведомство. Поставщик отправил в школы Карпинска 87 килограммов сомнительной продукции. Электронные документы на говяжью печень оформлены без указания упаковки. В ведомстве поясняют, что такой продукт может отличаться по составу, свойствам и иметь контакт с внешней средой. За нарушение должностному лицу направлено предупреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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