В свердловских школах обнаружили 87 кг некачественной говядины

28 апреля 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Компания, продающая говяжью печень не указала упаковку в транспортных документах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школы города Карпинска (Свердловская область) отправлена мясная продукция, оформленная с нарушениями. Об этом рассказали в свердловском Россельхознадзоре. «Выявлено нарушение при создании транспортных документов компанией, осуществляющей продажу говяжьей печени в Карпинске», — сообщает ведомство. Поставщик отправил в школы Карпинска 87 килограммов сомнительной продукции. Электронные документы на говяжью печень оформлены без указания упаковки. В ведомстве поясняют, что такой продукт может отличаться по составу, свойствам и иметь контакт с внешней средой. За нарушение должностному лицу направлено предупреждение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В школы города Карпинска (Свердловская область) отправлена мясная продукция, оформленная с нарушениями. Об этом рассказали в свердловском Россельхознадзоре. «Выявлено нарушение при создании транспортных документов компанией, осуществляющей продажу говяжьей печени в Карпинске», — сообщает ведомство. Поставщик отправил в школы Карпинска 87 килограммов сомнительной продукции. Электронные документы на говяжью печень оформлены без указания упаковки. В ведомстве поясняют, что такой продукт может отличаться по составу, свойствам и иметь контакт с внешней средой. За нарушение должностному лицу направлено предупреждение.