28 апреля 2022
27 апреля 2022

В Нижневартовске эвакуировали учеников одной из школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрывают школу №14 на 800 учеников. Полевской, эвакуация, огнетушитель, убежище, запасный выход, пожарная безопасность
В Нижневартовске снова произошла эвакуация Фото:

В школе №3 Нижневартовска прошла эвакуация. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска.

«29 апреля на базе школы №3 была проведена учебная противопожарная эвакуация учащихся и педагогов школы. Мероприятие плановое и проводится в рамках обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций ежегодно. По окончанию проведения мероприятия учебный процесс возобновлен», — пояснили в мэрии.

Учебная эвакуация напугала местных жителей, а в соцсетях стала появляться информация о том, что эвакуировали и учеников 19 школы, а где-то даже пахло дымом. Эту информацию в мэрии опровергли.

Это не первая эвакуация в учебных заведениях Нижневартовска с начала года. В марте URA.RU рассказывало о массовой эвакуации нескольких школ и техникума из-за угрозы минирования.

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В школе №3 Нижневартовска прошла эвакуация. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска. «29 апреля на базе школы №3 была проведена учебная противопожарная эвакуация учащихся и педагогов школы. Мероприятие плановое и проводится в рамках обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций ежегодно. По окончанию проведения мероприятия учебный процесс возобновлен», — пояснили в мэрии. Учебная эвакуация напугала местных жителей, а в соцсетях стала появляться информация о том, что эвакуировали и учеников 19 школы, а где-то даже пахло дымом. Эту информацию в мэрии опровергли. Это не первая эвакуация в учебных заведениях Нижневартовска с начала года. В марте URA.RU рассказывало о массовой эвакуации нескольких школ и техникума из-за угрозы минирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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