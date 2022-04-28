В Нижневартовске эвакуировали учеников одной из школ

29 апреля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске снова произошла эвакуация Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В школе №3 Нижневартовска прошла эвакуация. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска. «29 апреля на базе школы №3 была проведена учебная противопожарная эвакуация учащихся и педагогов школы. Мероприятие плановое и проводится в рамках обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций ежегодно. По окончанию проведения мероприятия учебный процесс возобновлен», — пояснили в мэрии. Учебная эвакуация напугала местных жителей, а в соцсетях стала появляться информация о том, что эвакуировали и учеников 19 школы, а где-то даже пахло дымом. Эту информацию в мэрии опровергли. Это не первая эвакуация в учебных заведениях Нижневартовска с начала года. В марте URA.RU рассказывало о массовой эвакуации нескольких школ и техникума из-за угрозы минирования. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В школе №3 Нижневартовска прошла эвакуация. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска. «29 апреля на базе школы №3 была проведена учебная противопожарная эвакуация учащихся и педагогов школы. Мероприятие плановое и проводится в рамках обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций ежегодно. По окончанию проведения мероприятия учебный процесс возобновлен», — пояснили в мэрии. Учебная эвакуация напугала местных жителей, а в соцсетях стала появляться информация о том, что эвакуировали и учеников 19 школы, а где-то даже пахло дымом. Эту информацию в мэрии опровергли. Это не первая эвакуация в учебных заведениях Нижневартовска с начала года. В марте URA.RU рассказывало о массовой эвакуации нескольких школ и техникума из-за угрозы минирования.