На севере Пермского края будут базироваться вертолеты

На летных площадках расположится техника для тушения пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселках Ныроб и Гайны Пермского края этим летом будет базироваться лесопожарная техника, в том числе вертолеты. Эти площадки были предложены на краевом совещании по подготовке к пожароопасному сезону. Об этом сообщили на сайте территориального управления Росимущества в Пермском крае.

Для подготовки к нему в рамках реализации национального проекта «Экология» Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края приобретается новая лесопожарная техника для СГБУ «Пермский лесопожарный центр». «Краевое управление Росимущества предложило для базирования техники летные поля и взлетно-посадочные полосы в поселках Ныроб и Гайны. Эти объекты были предложены не случайно, поскольку они отличаются наличием большого количества лесных массивов», — пояснили в пресс-релизе.

Леса в Пермском крае занимают 71,5% всей территории. Технику разместят так, чтобы было удобно быстро доставить к месту возгорания людей и пожарный инвентарь. В регионе проводится наземное, авиационное патрулирование, а также действует система «Лесохранитель», которая позволяет с помощью видеокамер выявлять пожары в лесу. Также ведется космический мониторинг — съемка со спутника.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор назвал даты начала пожароопасного сезона. В южных районах Пермского края он начнется 1 мая, а в северных — 13 мая.