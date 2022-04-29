В Перми нашли свердловчанина, убившего своего отца ради машины

29 апреля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Задержанным изберут меру пресечения 30 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники следственного комитета задержали в Перми жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Леонида Тропина, которого вместе с его друзьями подозревали в похищении и убийстве его отца Анатолия. По одной из версий, Леонид решился на убийство из-за того, что его отец решил продать свой ВАЗ-2114, на котором ездил Леонид. Об этом журналистам сообщил осведомленный источник. «Леонид Тропин и его ранее судимые друзья признались в убийстве. Анатолия Тропина вывезли в лес под поселком Первомайский и сожгли в машине. Они показали место убийства, тело Анатолия было в багажнике», — рассказал осведомленный источник «КП-Екатеринбург». Друзья Леонида ранее были судимы за побои и хранение наркотиков. Сам Леонид в 2016 году получил год исправительных работ за попытку украсть ноутбуки из офиса компании «Русблок». «Вместе с Леонидом Тропиным были задержаны граждане Стяжкин, Басков, Маханов», — добавил источник. Тропин собирался через сломанную оконную решетку проникнуть в помещение офиса ООО «Русблок» и украсть находящиеся там ноутбуки. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники следственного комитета задержали в Перми жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Леонида Тропина, которого вместе с его друзьями подозревали в похищении и убийстве его отца Анатолия. По одной из версий, Леонид решился на убийство из-за того, что его отец решил продать свой ВАЗ-2114, на котором ездил Леонид. Об этом журналистам сообщил осведомленный источник. «Леонид Тропин и его ранее судимые друзья признались в убийстве. Анатолия Тропина вывезли в лес под поселком Первомайский и сожгли в машине. Они показали место убийства, тело Анатолия было в багажнике», — рассказал осведомленный источник «КП-Екатеринбург». Друзья Леонида ранее были судимы за побои и хранение наркотиков. Сам Леонид в 2016 году получил год исправительных работ за попытку украсть ноутбуки из офиса компании «Русблок». «Вместе с Леонидом Тропиным были задержаны граждане Стяжкин, Басков, Маханов», — добавил источник. Тропин собирался через сломанную оконную решетку проникнуть в помещение офиса ООО «Русблок» и украсть находящиеся там ноутбуки. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.