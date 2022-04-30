30 апреля 2022

В больнице скончался еще один пострадавший при пожаре в Мезенском. «Ожоги, несопоставимые с жизнью»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался спасти своих детей, но получил серьезные ожоги (фото из архива) Фото:

В реанимации скончался 36-летний мужчина, пострадавший при пожаре в селе Мезенское Свердловской области. Он получил серьезные ожоги и умер в свой 36-й день рождения. Об этом URA.RU сообщила подруга пострадавших Ольга Сергина.

«Света и Таня [чьи семьи находились в сгоревшем доме] — родные сестры. Мы с ними выросли вместе, так как наши родители давно дружат. Сейчас я нахожусь с Таней. Николай — ее муж — во время пожара получил ожоги, несопоставимые с жизнью. Вечером в больнице он скончался, в свой 36-й день рождения», — рассказывает собеседница.

По словам Сергиной, из рассказов тех, кто выжил, удалось примерно восстановить хронологию, как развивались события в ту ночь. Около часа ночи Татьяна уехала в аэропорт — встречать подругу своей старшей 18-тилетней дочери. Когда женщина вернулась обратно около четырех утра, дом уже сгорел, на месте стояли пожарные и скорая.

В ту ночь первым проснулся муж Светланы — Евгений. Он закричал, чтобы все выбегали. Так как семья спала ближе к выходу, то женщина с тремя детьми смогли пробраться сквозь открытый огонь. Затем Евгений вместе с Николаем — мужем Татьяны — попытались спасти детей, спящих дальше всего от выхода. Но не успели — обвалилась крыша. Она придавила Евгения и не пустила Николая к своим детям.

В огне погибли Евгений, двое детей Николая и собака Хэппи. Отец погибших детей получил серьезные ожоги и к вечеру скончался в больнице. В этот день ему исполнилось 36 лет. Светлана сейчас находится в ожоговом центре Екатеринбурга, у нее обгорели глаза и лицо. Из детей самые серьезные травмы получила ее десятилетняя дочь, она перенесла операцию по пересадки кожи.

Сергина объявила сбор денег в помощь друзьям. Подробнее о том, как помочь пострадавшим, здесь.

Пожар в селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга произошел ночью 30 апреля. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с печным оборудованием. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

Дом, где произошел пожар, недавно закончили строить
По предварительным данным, возгорание началось от раскаленной трубы бани
Фото:
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В реанимации скончался 36-летний мужчина, пострадавший при пожаре в селе Мезенское Свердловской области. Он получил серьезные ожоги и умер в свой 36-й день рождения. Об этом URA.RU сообщила подруга пострадавших Ольга Сергина. «Света и Таня [чьи семьи находились в сгоревшем доме] — родные сестры. Мы с ними выросли вместе, так как наши родители давно дружат. Сейчас я нахожусь с Таней. Николай — ее муж — во время пожара получил ожоги, несопоставимые с жизнью. Вечером в больнице он скончался, в свой 36-й день рождения», — рассказывает собеседница. По словам Сергиной, из рассказов тех, кто выжил, удалось примерно восстановить хронологию, как развивались события в ту ночь. Около часа ночи Татьяна уехала в аэропорт — встречать подругу своей старшей 18-тилетней дочери. Когда женщина вернулась обратно около четырех утра, дом уже сгорел, на месте стояли пожарные и скорая. В ту ночь первым проснулся муж Светланы — Евгений. Он закричал, чтобы все выбегали. Так как семья спала ближе к выходу, то женщина с тремя детьми смогли пробраться сквозь открытый огонь. Затем Евгений вместе с Николаем — мужем Татьяны — попытались спасти детей, спящих дальше всего от выхода. Но не успели — обвалилась крыша. Она придавила Евгения и не пустила Николая к своим детям. В огне погибли Евгений, двое детей Николая и собака Хэппи. Отец погибших детей получил серьезные ожоги и к вечеру скончался в больнице. В этот день ему исполнилось 36 лет. Светлана сейчас находится в ожоговом центре Екатеринбурга, у нее обгорели глаза и лицо. Из детей самые серьезные травмы получила ее десятилетняя дочь, она перенесла операцию по пересадки кожи. Сергина объявила сбор денег в помощь друзьям. Подробнее о том, как помочь пострадавшим, здесь. Пожар в селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга произошел ночью 30 апреля. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с печным оборудованием. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и продолжают выяснять обстоятельства трагедии.
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