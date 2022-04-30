Студентка из ХМАО победила в номинации «Спортсмен года» нацпремии «Студент года» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студентка Сургутского государственного педагогического университета Анастасия Кармаева стала победительницей национальной премии «Студент года» в номинации «Спортсмен года». Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО.

«Победить было сложно. Победителем я стала в результате прямого отбора. Сначала победила в университете, затем стала „Спортсменом года“ в округе, потом отобралась на Россию», — рассказала Анастасия корреспонденту URA.RU.

Как рассказала Анастасия корреспонденту URA.RU, в номинации соревновались 126 студентов. Кроме того, когда проходил конкурс, она готовилась к чемпионату мира по смешанным боевым единоборствам: именно таким видом спорта занимается девушка.

За победу в конкурсе студентка получила три дня образовательной смены в мастерской управления «Сенеж» и путевку на Байкал. И, конечно, звание «Студент года Российской Федерации».

Ранее URA.RU рассказало о школьнике из поселка Пойковского (ХМАО). Девятиклассник стал призером всероссийской олимпиады.

Анастасия стала победительницей Всероссийской национальной премии Фото: Анастасия Кармаева, ВК