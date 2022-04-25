Школьник из поселка ХМАО стал призером всероссийской олимпиады

Ученик 9-го класса из поселка Пойковского (ХМАО) стал призером всероссийской олимпиады Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учащийся 9-го класса школы №1 поселка Пойковского (ХМАО) стал призером прошедшей в Казани всероссийской олимпиады по искусству. Об этом пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Наш Илья на прошедшей в Казани Всероссийской олимпиаде школьников по учебным предметам „История“, „Культура и искусство“ вошел в десятку победителей среди 295 финалистов из 71 региона нашей страны. Вместе с его мамой Жанной и папой Рамилем очень рада этому успеху», — написала Комарова на своей странице в соцсети.

В прошлом и позапрошлом году Илья занимал места на региональных олимпиадах. В этом году получил бронзу на всероссийской.

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