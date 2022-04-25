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Школьник из поселка ХМАО стал призером всероссийской олимпиады

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
Ученик 9-го класса из поселка Пойковского (ХМАО) стал призером всероссийской олимпиады Фото:

Учащийся 9-го класса школы №1 поселка Пойковского (ХМАО) стал призером прошедшей в Казани всероссийской олимпиады по искусству. Об этом пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Наш Илья на прошедшей в Казани Всероссийской олимпиаде школьников по учебным предметам „История“, „Культура и искусство“ вошел в десятку победителей среди 295 финалистов из 71 региона нашей страны. Вместе с его мамой Жанной и папой Рамилем очень рада этому успеху», — написала Комарова на своей странице в соцсети.

В прошлом и позапрошлом году Илья занимал места на региональных олимпиадах. В этом году получил бронзу на всероссийской.

Ранее URA.RU рассказывало о юной певице из Сургута. 12-летняя София стала финалисткой программы «Голос. Дети».

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Учащийся 9-го класса школы №1 поселка Пойковского (ХМАО) стал призером прошедшей в Казани всероссийской олимпиады по искусству. Об этом пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Наш Илья на прошедшей в Казани Всероссийской олимпиаде школьников по учебным предметам „История“, „Культура и искусство“ вошел в десятку победителей среди 295 финалистов из 71 региона нашей страны. Вместе с его мамой Жанной и папой Рамилем очень рада этому успеху», — написала Комарова на своей странице в соцсети. В прошлом и позапрошлом году Илья занимал места на региональных олимпиадах. В этом году получил бронзу на всероссийской. Ранее URA.RU рассказывало о юной певице из Сургута. 12-летняя София стала финалисткой программы «Голос. Дети».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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