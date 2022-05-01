01 мая 2022

Свердловские рыбаки устроили пожар вблизи населенного пункта. «Частный сектор в панике»

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, эйфелева башня, лесной пожар, село париж
Виновники, поняв содеянное, сбежали (фото из архива) Фото:

В Невьянске (Свердловская область) рыбаки стали виновниками пожара, угрожавшему поселку. Об этом сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте».

«Тушили всей улицей, рыбаки стояли и смотрели. <…> Хорошо, что все дома были, дружно справились», — рассказал местный житель.

Другие очевидцы передают, что рыбаки убежали, когда поняли, что разгорелся сильный пожар. «Рыбку наловили, костер разожгли, красота! Как только запахло жареным — сбежали. Частный сектор весь в панике! Где ваша ответственность?!», — обратился к виновникам очевидец.

Ранее URA.RU сообщало, что на окраине Екатеринбурга загорелось поле. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Пожар удалось потушить силами жителей
Фото:

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В Невьянске (Свердловская область) рыбаки стали виновниками пожара, угрожавшему поселку. Об этом сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте». «Тушили всей улицей, рыбаки стояли и смотрели. <…> Хорошо, что все дома были, дружно справились», — рассказал местный житель. Другие очевидцы передают, что рыбаки убежали, когда поняли, что разгорелся сильный пожар. «Рыбку наловили, костер разожгли, красота! Как только запахло жареным — сбежали. Частный сектор весь в панике! Где ваша ответственность?!», — обратился к виновникам очевидец. Ранее URA.RU сообщало, что на окраине Екатеринбурга загорелось поле. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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