Свердловские рыбаки устроили пожар вблизи населенного пункта. «Частный сектор в панике»

02 мая 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Виновники, поняв содеянное, сбежали (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Невьянске (Свердловская область) рыбаки стали виновниками пожара, угрожавшему поселку. Об этом сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте». «Тушили всей улицей, рыбаки стояли и смотрели. <…> Хорошо, что все дома были, дружно справились», — рассказал местный житель. Другие очевидцы передают, что рыбаки убежали, когда поняли, что разгорелся сильный пожар. «Рыбку наловили, костер разожгли, красота! Как только запахло жареным — сбежали. Частный сектор весь в панике! Где ваша ответственность?!», — обратился к виновникам очевидец. Ранее URA.RU сообщало, что на окраине Екатеринбурга загорелось поле. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожар удалось потушить силами жителей Фото: сообщество «Инцидент Невьянск», vk.com Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Невьянске (Свердловская область) рыбаки стали виновниками пожара, угрожавшему поселку. Об этом сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте». «Тушили всей улицей, рыбаки стояли и смотрели. <…> Хорошо, что все дома были, дружно справились», — рассказал местный житель. Другие очевидцы передают, что рыбаки убежали, когда поняли, что разгорелся сильный пожар. «Рыбку наловили, костер разожгли, красота! Как только запахло жареным — сбежали. Частный сектор весь в панике! Где ваша ответственность?!», — обратился к виновникам очевидец. Ранее URA.RU сообщало, что на окраине Екатеринбурга загорелось поле. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.