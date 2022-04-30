30 апреля 2022

На окраине Екатеринбурга загорелось поле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, пожар, горит трава, сгоревшая трава
С 30 апреля в городе ввели противопожарный режим и запретили горожанам использовать огонь на открытом воздухе Фото:

Жители микрорайона Широкая Речка в Екатеринбурге сообщают о пожаре. На большой площади горит сухая трава. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В районе улицы Евгения Савкова было возгорание сухой растительности, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожар локализован, угрозы распространения нет», — сообщили в ведомстве. На месте работают пять спасателей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Свердловской ввели особый противопожарный режим из-за угрозы распространения лесных пожаров. На территории области нет действующих пожаров, но они есть в соседней Курганской области. Из-за них в Екатеринбурге сегодня в воздухе чувствуется запах гари и висит смог.

Пожарные локализовали пожар
Фото:
Трава горит со стороны улицы Евгения Савкова
Фото:

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Жители микрорайона Широкая Речка в Екатеринбурге сообщают о пожаре. На большой площади горит сухая трава. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В районе улицы Евгения Савкова было возгорание сухой растительности, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожар локализован, угрозы распространения нет», — сообщили в ведомстве. На месте работают пять спасателей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Свердловской ввели особый противопожарный режим из-за угрозы распространения лесных пожаров. На территории области нет действующих пожаров, но они есть в соседней Курганской области. Из-за них в Екатеринбурге сегодня в воздухе чувствуется запах гари и висит смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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