Правительство заявило о риске для айтишников России

Ставка по льготной ипотеке для разработчиков может вырасти больше чем в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов может вырасти. Это произойдет в том случае, если заемщик уволится и в течение трех месяцев не найдет работу в IT-сфере. Это следует из постановления Правительства РФ.

«Процентная ставка по кредитному договору может вырасти, если «по истечении трех месяцев после прекращения заемщиком работы в <…> организации по любому из предусмотренных трудовым законодательством оснований при отсутствии у кредитора до истечения указанного срока <…> сведений о трудоустройстве заемщика в эту же или иную организацию», — указано в постановлении.

При этом новое место работы должно входить в перечень компаний, аккредитованных Минцифрой для выдачи льготной ипотеки. Сегодня в реестре аккредитованных организаций в области IT числятся более 15 тыс. компаний. Повышенная ставка будет установлена на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 2,5% и в ряде случаев — плюс 4,5%. Сегодня ключевая ставка находится на уровне 14%.

Получить льготный кредит на покупку недвижимости смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, зарплата которых не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ в регионах с населением от 1 млн человек и не менее 100 тыс. рублей — для остальных территорий.

Ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство запускает программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредиты будут выдавать под 5% годовых. Максимальный размер займа в регионах-миллионниках составляет 18 млн рублей, в других — 9 млн рублей.

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