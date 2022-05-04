Власти Эстонии выслали организатора «Бессмертного полка»

Власти Эстонии в преддверии 9 мая выслали одного из организаторов акции «Бессмертный полк» в стране Алексея Есакова. Об этом сообщает пресс-служба Полиции безопасности Эстонии (КаПо).
«Сегодня Эстония выслала гражданина России и многолетнего провокатора Алексея Есакова», — говорится в опубликованном в Twitter заявлении КаПО. По мнению властей, координатор патриотического движения «Бессмертный полк» якобы на протяжении долгих лет разжигал национальную ненависть.
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Власти Эстонии в преддверии 9 мая выслали одного из организаторов акции «Бессмертный полк» в стране Алексея Есакова. Об этом сообщает пресс-служба Полиции безопасности Эстонии (КаПо). «Сегодня Эстония выслала гражданина России и многолетнего провокатора Алексея Есакова», — говорится в опубликованном в Twitter заявлении КаПО. По мнению властей, координатор патриотического движения «Бессмертный полк» якобы на протяжении долгих лет разжигал национальную ненависть. Ранее в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР. Это не первое ограничение в преддверии Дня Победы со стороны Запада. Сообщалось, что болгарские спецслужбы обращаются с просьбой не проводить акции «Бессмертный полк» в стране. В Германии также начали запрещать советскую символику и георгиевские ленты. Президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту. Позднее свое решение лидер страны объяснила тем, что лента стала «символом войны».