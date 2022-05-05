Глава Тюмени оценил идею изучать историю с первого класса

06 мая 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук считает, что решение изучать историю с первого класса является правильным Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, изучение истории с первого класса является очень правильным решением Минпросвещения и необходимо на этом сделать акцент. Таким мнением он поделился на тюменском ток-шоу. «Решение, чтобы сделать акцент на отечественной истории, истории родного края и преподавать ее не (не только — прим.ред) с пятого класса. Я думаю, что это очень правильное решение», — заявил Руслан Кухарук в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». По его словам, на государственном уровне должна быть правильная подача истории и то, что было принято министерством просвещения — это направление, по которому предполагается двигаться дальше. Раннее, URA. RU писало, что в российских школах начнут изучать историю с первого класса. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на школьном историческом форуме «Сила в правде!». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, изучение истории с первого класса является очень правильным решением Минпросвещения и необходимо на этом сделать акцент. Таким мнением он поделился на тюменском ток-шоу. «Решение, чтобы сделать акцент на отечественной истории, истории родного края и преподавать ее не (не только — прим.ред) с пятого класса. Я думаю, что это очень правильное решение», — заявил Руслан Кухарук в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». По его словам, на государственном уровне должна быть правильная подача истории и то, что было принято министерством просвещения — это направление, по которому предполагается двигаться дальше. Раннее, URA. RU писало, что в российских школах начнут изучать историю с первого класса. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на школьном историческом форуме «Сила в правде!».