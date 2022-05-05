05 мая 2022
04 мая 2022

Глава Тюмени оценил идею изучать историю с первого класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук считает, что решение изучать историю с первого класса является правильным Фото:

По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, изучение истории с первого класса является очень правильным решением Минпросвещения и необходимо на этом сделать акцент. Таким мнением он поделился на тюменском ток-шоу.

«Решение, чтобы сделать акцент на отечественной истории, истории родного края и преподавать ее не (не только — прим.ред) с пятого класса. Я думаю, что это очень правильное решение», — заявил Руслан Кухарук в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». По его словам, на государственном уровне должна быть правильная подача истории и то, что было принято министерством просвещения — это направление, по которому предполагается двигаться дальше.

Раннее, URA. RU писало, что в российских школах начнут изучать историю с первого класса. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на школьном историческом форуме «Сила в правде!».

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По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, изучение истории с первого класса является очень правильным решением Минпросвещения и необходимо на этом сделать акцент. Таким мнением он поделился на тюменском ток-шоу. «Решение, чтобы сделать акцент на отечественной истории, истории родного края и преподавать ее не (не только — прим.ред) с пятого класса. Я думаю, что это очень правильное решение», — заявил Руслан Кухарук в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». По его словам, на государственном уровне должна быть правильная подача истории и то, что было принято министерством просвещения — это направление, по которому предполагается двигаться дальше. Раннее, URA. RU писало, что в российских школах начнут изучать историю с первого класса. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на школьном историческом форуме «Сила в правде!».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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