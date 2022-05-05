Челябинские нотариусы не берут деньги с беженцев с Украины

Стоимость нотариального заверения составляет 600 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В Челябинской области находится более 430 беженцев с Украины и нотариусы не берут у них деньги за предоставление юридических услуг. Об этом URA.RU сообщили в ЧРО «Ассоциация юристов России».

«При обращении беженцев с Украины нотариусы за свою работу денег не берут. За заверение перевода документов взимают лишь 100 рублей госпошлины», — прокомментировал член региональной Ассоциации юристов Николай Третьяков.

Юристы отмечают, что беженцы обращаются в нотариальные конторы для заверения переводов, имеющихся у них документов. Согласно утвержденным тарифам на 2022 год, стоимость этого нотариального действия составляет 600 рублей, из которых 100 рублей — госпошлина. Безвозмездную помощь нотариат оказывает в рамках регионального закона «О бесплатной юридической помощи в Челябинской области».

Ранее сообщалось, что беженцы с Украины вынуждены тратить деньги на оформление документов в Челябинске. Средств на оплату справок и разрешения на жительство у большинства из них нет, поскольку единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили не все.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Поводом для ее проведения стала защита жителей ДНР и ЛНР, которым грозило уничтожение со стороны украинских националистов. В Челябинскую область из Донбасса после начала спецоперации приехал 431 человек.