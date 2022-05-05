У беженцев из Украины нет денег на документы в Челябинске

В Челябинской области находится более 430 беженцев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Беженцы с Украины вынуждены тратить деньги на оформление документов в Челябинске. Средств на оплату справок и разрешения на жительство у них нет, так как единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили не все.

«Финансовые трудности есть, так как нужно делать документы. Сертификат о русском языке — это 4900, госпошлина на РТП — 1600. Бабушке для вида на жительство госпошлину платили 5 тысяч рублей», — рассказала «31 каналу» беженка из Харькова Екатерина Артеменко.

Семья Янины Бреусовой под Харьковым в последнее время жила в подвале, где почти не было света и воды. Сбегали на машинах рано утром, петляли по плохой дороге мимо снарядов и мин. Теперь беженцы живут в Челябинске в отеле «Виктория», но денег им не хватает.

«Соцзащита делает все возможное, чтобы помогать беженцам. У нас была договоренность с нотариальной палатой и теперь это уже их ответственность», сообщила URA.RU министр социальных отношения региона Ирина Буторина.

Получить комментарий в нотариальной палате не удалось. На звонок URA. RU там не ответили.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация страны, приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. В Челябинскую область из Донбасса после начала спецоперации приехал 431 человек.