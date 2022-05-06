Свердловский «Бессмертный полк» появился на «Яндекс.Картах»

На «Яндекс.Карты» нанесена информация с местами и временем сбора участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первая интерактивная карта «Бессмертного полка» создана в Свердловской области. На «Яндекс.Карты» нанесена информация с местами и временем сбора участников во всех муниципалитетах, где будет проводиться акция. Каждый житель региона может легко узнать, где и во сколько стартует шествие полка. Официальная информация появилась в Telegram — канале правительства Свердловской области.

«Адреса сбора и время начала шествий „Бессмертного полка“ в городах Свердловской области. Вся информация нанесена на „Яндекс.Карты“», — сказано в сообщении.

Как подчеркивают организаторы, главный атрибут акции — портреты героев Великой Отечественной войны. Поэтому во время шествия не рекомендуется использовать иные эмблемы и плакаты с лозунгами или названиями учреждений, общественный организаций, партий. Разрешены знамена 1941—1945 годов и российский триколор

Ранее URA.RU писало, что в честь 77 годовщины Великой Победы акция «Бессмертный полк» пройдет и в небе. На борту самолета Ту-134 разместят портреты героев, а также красное знамя победы. Кроме пассажирского Ту-134 в небе над Екатеринбургом пролетят два самолета — разведчика Су-24МР, два сверхзвуковых истребителя — перехватчика МиГ-31БМ, два военно — транспортных судна — Ан-12 и Ан-26.