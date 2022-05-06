«Доширак» стал роскошью для свердловчан. Фото

06 мая 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

За несколько месяцев стоимость лапши быстрого приготовления выросла почти вдвое Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Яичная лапша быстрого приготовления «Доширак» резко подорожала с 44 до 74,99 рубля в магазинах Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Не то, чтобы я их каждый день покупаю, но раньше брал частенько. Раньше спокойно за 35, максимум 40 рублей „Доширак“ можно было купить в любом магазине, сейчас — почти 75 рублей», — сетует читатель агентства. Уточняется, что еще в конце марта в сети магазинов «Пятерочка» лапша стоила 44,99 рубля за порцию. К середине апреля стоимость лапши в той же «Пятерочке» выросла до 56,99 рубля. Предприниматели обуславливают рост цен на продукты в Екатеринбурге резким скачком доллара. Если в начале года доллар вырос, то впоследствии многие поставщики упаковочных материалов (в частности, пластика) решили не отходить от курса американской валюты в 100 рублей. Владелец сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак считает, что для возвращения прежних цен в магазинах должна быть оказана соответствующая поддержка производителей со стороны властей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Яичная лапша быстрого приготовления «Доширак» резко подорожала с 44 до 74,99 рубля в магазинах Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Не то, чтобы я их каждый день покупаю, но раньше брал частенько. Раньше спокойно за 35, максимум 40 рублей „Доширак“ можно было купить в любом магазине, сейчас — почти 75 рублей», — сетует читатель агентства. Уточняется, что еще в конце марта в сети магазинов «Пятерочка» лапша стоила 44,99 рубля за порцию. К середине апреля стоимость лапши в той же «Пятерочке» выросла до 56,99 рубля. Предприниматели обуславливают рост цен на продукты в Екатеринбурге резким скачком доллара. Если в начале года доллар вырос, то впоследствии многие поставщики упаковочных материалов (в частности, пластика) решили не отходить от курса американской валюты в 100 рублей. Владелец сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак считает, что для возвращения прежних цен в магазинах должна быть оказана соответствующая поддержка производителей со стороны властей.