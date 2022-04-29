Владелец «Кировского» назвал условия снижения цен в магазинах

29 апреля 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Цены снизятся, когда производители, в силу обстоятельств, смогут себе это позволить, считает Ковпак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Стоимость продуктов в свердловских магазинах снизится, когда власти смогут достойно поддержать всю цепочку — от начала производства продукта, до его поставки в магазины. Таким мнением в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился владелец сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак. «Я думаю, что в правительстве у нас очень много умных людей, которые понимают что надо поддержать фермеров и производства с самого начала этого пути, по которому продукт проходит, до покупателя. Когда будет поддержка [от властей] всей этой цепочки, тогда и вернемся на прежний уровень цен», — заявил Ковпак. Он также уточнил, что в ближайшее время повышения цен не ожидается. «Мы уже прошли через это. Подавляющее большинство производителей были просто вынуждены поднимать цены, но сейчас все стабилизировалось», — считает владелец «Кировского». Причиной поднятия цен во время ажиотажных спросов он называет не только трудности с логистикой, но и обслуживание производства в целом. Ранее цены в свердловских магазинах начали повышаться из-за резких скачков курсов валют и панических настроений среди покупателей. Горожане скупали продукты впрок, боясь, что товаров на полках в будущем может не оказаться. В этой связи поставщики продукции заявили, что не успевают фасовать продукты и поставлять их в магазин вовремя, из-за чего пришлось перестраивать график работы и обеспечения логистики. Все это происходило на фоне западных санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине — многие зарубежные производители покинули российский рынок, в добавок ко всему рубль рекордно обвалился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Стоимость продуктов в свердловских магазинах снизится, когда власти смогут достойно поддержать всю цепочку — от начала производства продукта, до его поставки в магазины. Таким мнением в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился владелец сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак. «Я думаю, что в правительстве у нас очень много умных людей, которые понимают что надо поддержать фермеров и производства с самого начала этого пути, по которому продукт проходит, до покупателя. Когда будет поддержка [от властей] всей этой цепочки, тогда и вернемся на прежний уровень цен», — заявил Ковпак. Он также уточнил, что в ближайшее время повышения цен не ожидается. «Мы уже прошли через это. Подавляющее большинство производителей были просто вынуждены поднимать цены, но сейчас все стабилизировалось», — считает владелец «Кировского». Причиной поднятия цен во время ажиотажных спросов он называет не только трудности с логистикой, но и обслуживание производства в целом. Ранее цены в свердловских магазинах начали повышаться из-за резких скачков курсов валют и панических настроений среди покупателей. Горожане скупали продукты впрок, боясь, что товаров на полках в будущем может не оказаться. В этой связи поставщики продукции заявили, что не успевают фасовать продукты и поставлять их в магазин вовремя, из-за чего пришлось перестраивать график работы и обеспечения логистики. Все это происходило на фоне западных санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине — многие зарубежные производители покинули российский рынок, в добавок ко всему рубль рекордно обвалился.