Салют длился десять минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в честь 77-летней годовщины Дня Победы прогремел салют. Его 9 мая запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Для тех, кто не смог побывать на кульминации праздничных мероприятий, или еще раз хочет увидеть разноцветные залпы, редакция URA.RU выбрала лучшие фотографии с фейерверка.

Пермяки остались довольны фейерверком. В соцсетях они делятся своими впечатлениями: «Мы стояли на площади Дружбы около батут-центра прямо. Салют был — огонь, прямо на нас летел! Правда, выбирались мы час потом…», «Мы живем в ЖК „Арсенал“. С 18 этажа было видно неплохо. Салют был хороший», «Всегда выбираемся с детьми на салют. И в этот раз не пожалели. Дети даже спать перехотели, так завороженно смотрели на огни».

Фотографии сделаны с балкона ЖК «Гулливер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Яркие залпы осветили небо Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Салют были видно практически из любой точки города, не считая отдаленных районов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Большой золотистый шар похож на неопознанный летающий объект Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Салют запустили в 23:00, продлился он десять минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU