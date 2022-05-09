В Перми в честь 77-летней годовщины Дня Победы прогремел салют. Его 9 мая запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Для тех, кто не смог побывать на кульминации праздничных мероприятий, или еще раз хочет увидеть разноцветные залпы, редакция URA.RU выбрала лучшие фотографии с фейерверка.
Пермяки остались довольны фейерверком. В соцсетях они делятся своими впечатлениями: «Мы стояли на площади Дружбы около батут-центра прямо. Салют был — огонь, прямо на нас летел! Правда, выбирались мы час потом…», «Мы живем в ЖК „Арсенал“. С 18 этажа было видно неплохо. Салют был хороший», «Всегда выбираемся с детьми на салют. И в этот раз не пожалели. Дети даже спать перехотели, так завороженно смотрели на огни».
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В Перми в честь 77-летней годовщины Дня Победы прогремел салют. Его 9 мая запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Для тех, кто не смог побывать на кульминации праздничных мероприятий, или еще раз хочет увидеть разноцветные залпы, редакция URA.RU выбрала лучшие фотографии с фейерверка. Пермяки остались довольны фейерверком. В соцсетях они делятся своими впечатлениями: «Мы стояли на площади Дружбы около батут-центра прямо. Салют был — огонь, прямо на нас летел! Правда, выбирались мы час потом…», «Мы живем в ЖК „Арсенал“. С 18 этажа было видно неплохо. Салют был хороший», «Всегда выбираемся с детьми на салют. И в этот раз не пожалели. Дети даже спать перехотели, так завороженно смотрели на огни».