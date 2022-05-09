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В Перми День Победы завершился праздничным салютом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют День Победы. Пермь, салют, фейерверк, День Победы Пермь, 9 мая 2022
Салют длился десять минут Фото:

В Перми в честь 77-летней годовщины Дня Победы прогремел салют. Его 9 мая запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Для тех, кто не смог побывать на кульминации праздничных мероприятий, или еще раз хочет увидеть разноцветные залпы, редакция URA.RU выбрала лучшие фотографии с фейерверка.

Пермяки остались довольны фейерверком. В соцсетях они делятся своими впечатлениями: «Мы стояли на площади Дружбы около батут-центра прямо. Салют был — огонь, прямо на нас летел! Правда, выбирались мы час потом…», «Мы живем в ЖК „Арсенал“. С 18 этажа было видно неплохо. Салют был хороший», «Всегда выбираемся с детьми на салют. И в этот раз не пожалели. Дети даже спать перехотели, так завороженно смотрели на огни».

Салют День Победы. Пермь
Фотографии сделаны с балкона ЖК «Гулливер»
Фото:
Салют День Победы. Пермь
Яркие залпы осветили небо
Фото:
Салют День Победы. Пермь
Салют были видно практически из любой точки города, не считая отдаленных районов
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Салют День Победы. Пермь
Большой золотистый шар похож на неопознанный летающий объект
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Салют День Победы. Пермь
Салют запустили в 23:00, продлился он десять минут
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В Перми в честь 77-летней годовщины Дня Победы прогремел салют. Его 9 мая запустили с площадки спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Для тех, кто не смог побывать на кульминации праздничных мероприятий, или еще раз хочет увидеть разноцветные залпы, редакция URA.RU выбрала лучшие фотографии с фейерверка. Пермяки остались довольны фейерверком. В соцсетях они делятся своими впечатлениями: «Мы стояли на площади Дружбы около батут-центра прямо. Салют был — огонь, прямо на нас летел! Правда, выбирались мы час потом…», «Мы живем в ЖК „Арсенал“. С 18 этажа было видно неплохо. Салют был хороший», «Всегда выбираемся с детьми на салют. И в этот раз не пожалели. Дети даже спать перехотели, так завороженно смотрели на огни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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