Популярный производитель бумаги уходит из РФ

Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Об этом сообщается на сайте компании.
«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — говорится в сообщении. Компания продаст завод в Светогорске.
В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний, передает телеканал 360. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне также столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост, пишет «Национальная служба новостей».
Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Об этом сообщается на сайте компании. «Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — говорится в сообщении. Компания продаст завод в Светогорске. В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний, передает телеканал 360. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне также столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост, пишет «Национальная служба новостей».