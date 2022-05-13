Популярный производитель бумаги уходит из РФ

13 мая 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Sylvamo Corporation продает свой российский бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Об этом сообщается на сайте компании. «Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — говорится в сообщении. Компания продаст завод в Светогорске. В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний, передает телеканал 360. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне также столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост, пишет «Национальная служба новостей». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Об этом сообщается на сайте компании. «Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — говорится в сообщении. Компания продаст завод в Светогорске. В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний, передает телеканал 360. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне также столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост, пишет «Национальная служба новостей».