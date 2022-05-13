Популярный производитель бумаги уходит из РФ

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Бумага. Курган, бумага, пачка бумаги, офисная бумага
Sylvamo Corporation продает свой российский бизнес Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — говорится в сообщении. Компания продаст завод в Светогорске.

В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний, передает телеканал 360. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне также столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост, пишет «Национальная служба новостей».

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Американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Об этом сообщается на сайте компании. «Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — говорится в сообщении. Компания продаст завод в Светогорске. В России резко подорожала бумага после начала спецоперации на Украине из-за санкций в отношении РФ. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний, передает телеканал 360. Также рост цен был связан с нарушениями логистических цепочек. Россияне также столкнулись с дефицитом офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали четырехкратный рост, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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