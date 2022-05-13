Упавший с высоты молодой пермяк умер по пути в больницу

Молодой строитель из Губахи умер в машине скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время кровельных работ в Губахе (Пермский край) сорвался с крыши один из работников. Сотрудники скорой помощи уже в машине по дороге в медучреждение констатировали смерть пациента. 19-летнего молодого человека не удалось спасти.

«Мужчина скончался от полученных травм по пути в больницу», — сообщает агентство «Медиакуб». Инцидент произошел 12 мая.

Сейчас следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств происшествия. По итогам в ведомстве примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Перми жители активно интересуются судьбой оказавшегося в Каме молодого человека, которого пытались вытащить из реки. Перед тем, как упасть с моста в воду, он записал видео в прямом эфире.