13 мая 2022

Упавший с высоты молодой пермяк умер по пути в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, медслужба, скорая помощь, машина скорой помощи, служба перевозки пациентов
Молодой строитель из Губахи умер в машине скорой помощи Фото:

Во время кровельных работ в Губахе (Пермский край) сорвался с крыши один из работников. Сотрудники скорой помощи уже в машине по дороге в медучреждение констатировали смерть пациента. 19-летнего молодого человека не удалось спасти.

«Мужчина скончался от полученных травм по пути в больницу», — сообщает агентство «Медиакуб». Инцидент произошел 12 мая.

Сейчас следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств происшествия. По итогам в ведомстве примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Перми жители активно интересуются судьбой оказавшегося в Каме молодого человека, которого пытались вытащить из реки. Перед тем, как упасть с моста в воду, он записал видео в прямом эфире.

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Во время кровельных работ в Губахе (Пермский край) сорвался с крыши один из работников. Сотрудники скорой помощи уже в машине по дороге в медучреждение констатировали смерть пациента. 19-летнего молодого человека не удалось спасти. «Мужчина скончался от полученных травм по пути в больницу», — сообщает агентство «Медиакуб». Инцидент произошел 12 мая. Сейчас следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств происшествия. По итогам в ведомстве примут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Перми жители активно интересуются судьбой оказавшегося в Каме молодого человека, которого пытались вытащить из реки. Перед тем, как упасть с моста в воду, он записал видео в прямом эфире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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