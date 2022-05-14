Подростки портят замороженную новостройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане новостройку по улице Куйбышева, 15 портят подростки. Молодые люди выбивают стекла из окон, об этом сообщает очевидец в сообществе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

«Подростки „развлекаются“ на стройке по улице Куйбышева, 15. Полицейские приезжают, ловят одних, приходят другие. Бьют стекла», — подписал выше к видео очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Автор видео также сообщает о том, что подростки на стройке не раз ломали шлагбаум у дома. В доказательство к этому тоже есть видео. «Пусть родители посмотрят, что их дети делают в свободное время», — добавил очевидец.

Ранее URA.RU сообщало о постройке жилого комплекса «Кристалл» (перекресток ул. Куйбышева — Красина), которая затягивается, так как Администрация Кургана расторгла договор с арендаторами земли. Бизнесмены оспаривали отказ мэрии в суде.