Власти ХМАО помогут тушить пожары в Красноярском крае

Власти ХМАО отправят 21 пожарного в Красноярский край для помощи в тушении пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К тушению лесных пожаров в Красноярском крае из ХМАО отправят 21 пожарного. Такое решение приняла губернатор ХМАО Наталья Комарова в связи с просьбой властей Красноярского края, сказано в сообщении регионального правительства.

«В соседний регион направлен 21 парашютист-пожарный окружной базы авиационной и наземной охраны лесов. В Красноярском крае огнем охвачено почти 15 тысяч гектаров земель лесного фонда. Югорские огнеборцы приступят к тушению уже сегодня», — сказано в сообщении telegram-канала властей «Югра Официально».

Такое решение было принято в связи с обращением первого вице-губернатора Красноярского края Юрия Лапшина. А также в связи с завершением командировки парашютистов-пожарных авиалесоохраны ХМАО в Курганской области. Власти заверили, что на данный момент в регионе нет действующих лесных и ландшафтных пожаров.

Ранее URA.RU писало, что в этом году штат авиалесоохраны ХМАО был увеличен на сто сотрудников. Решение было принято для помощи в тушении лесных пожаров в соседних регионах.