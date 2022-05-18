Администрация Нефтеюганска объяснилась за размещенную памятку о терроризме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Нефтеюганска разместила на своем сайте скандальную памятку о признаках вербовки в террористы, где члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ сравниваются с жителями Донбасса, еще два года назад. Такое пояснение чиновники сделали в своем паблике в социальных сетях. Однако у правоохранительных органов появились новые вопросы к местным властям из-за этой ситуации, сообщил источник URA.RU, близкий к силовым структурам.

«Памятка была размещена на официальном сайте администрации города Нефтеюганска 21 октября 2020 года и содержит информацию о признаках вербовки в международные террористические и экстремистские организации. А также находится в свободном доступе в сети интернет.

«Данный текст памятки взят из официального образовательного ресурса, который является действующим, в списке экстремистских материалов Минюста РФ не значится, не заблокирован. Информация не содержит и не имеет никаких призывов, а разъясняет способы и примеры вербовки», — указано в посте.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что эта антитеррористическая памятка также была размещена на сайте нефтеюганской городской библиотеки. «Сейчас полицией проводится лингвистическая экспертиза текста памятки. По итогам будет вынесено процессуальное решение», — сообщил источник. В городской библиотеке Нефтеюганска отказались от комментариев. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что фактом размещения заметки возмутилась депутат Госдумы Мария Бутина. Она требовала наказать виновных за ее размещение.