Жители Усть-Югана (ХМАО) возмутились выполненными работами по нанесению разметки на дорогу. По их словам, разделительная линия нарисована очень криво.
«В Усть-Югане сделали разметку. Прекрасная линия нарисована. Интересно, в каком состоянии были „рисовальщики“» — возмущается местная жительница в telegram-канале «Это Юганск, детка».
В администрации Нефтеюганского района оперативно отреагировали на это сообщение. По их словам, подрядчик наносил разметку 8 мая, однако приема работ произведено не было. «Администрация поселения уже связалась с руководством организации, будут разбираться в причинах произошедшего и исправлять», — пообещали в мэрии.
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