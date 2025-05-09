09 мая 2025

Жители ХМАО пожаловались на кривую линию разметки на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии пообещали разобраться с подрядчиком и исправить работы
В мэрии пообещали разобраться с подрядчиком и исправить работы Фото:

Жители Усть-Югана (ХМАО) возмутились выполненными работами по нанесению разметки на дорогу. По их словам, разделительная линия нарисована очень криво.

«В Усть-Югане сделали разметку. Прекрасная линия нарисована. Интересно, в каком состоянии были „рисовальщики“» — возмущается местная жительница в telegram-канале «Это Юганск, детка».

В администрации Нефтеюганского района оперативно отреагировали на это сообщение. По их словам, подрядчик наносил разметку 8 мая, однако приема работ произведено не было. «Администрация поселения уже связалась с руководством организации, будут разбираться в причинах произошедшего и исправлять», — пообещали в мэрии.

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Жители Усть-Югана (ХМАО) возмутились выполненными работами по нанесению разметки на дорогу. По их словам, разделительная линия нарисована очень криво. «В Усть-Югане сделали разметку. Прекрасная линия нарисована. Интересно, в каком состоянии были „рисовальщики“» — возмущается местная жительница в telegram-канале «Это Юганск, детка». В администрации Нефтеюганского района оперативно отреагировали на это сообщение. По их словам, подрядчик наносил разметку 8 мая, однако приема работ произведено не было. «Администрация поселения уже связалась с руководством организации, будут разбираться в причинах произошедшего и исправлять», — пообещали в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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