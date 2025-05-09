09 мая 2025

Турагенты ХМАО раскрыли, как купить дешевые авиабилеты на летние курорты

Жители ХМАО заранее скупили дешевые авиабилеты на летние курорты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турагенты советуют покупать летние билеты зимой
Турагенты советуют покупать летние билеты зимой Фото:

Покупать авиабилеты на летние зарубежные курорты, например, в Турцию, лучше в январе и феврале, рассказали URA.RU турагенты компании SoloWay. Так перелет выйдет дешевле на 15-20%. Но также сэкономить можно, купив билеты на вторую половину мая и конец июня.

«Если это летние даты вылета, то лучше их брать в январе-феврале. Тогда самые выгодные цены, июнь-август — высокий сезон. Во второй половине мая могут быть горящие туры и спецпредложения. Дети еще учатся и даты непопулярные, поэтому бывают скидки. И еще иногда бывают скидки в конце июня», — рассказала корреспонденту владелица агентства путешествий Елена Соловьева.

К началу нынешнего сезона, в сравнении с зимой, стоимость билетов, в зависимости от направления, выросла на 15-20%. При этом по наблюдениям турагента, отдых подорожал еще и за счет увеличения цен в гостиницах. «Есть популярные отели, которые дорожают с каждой неделей», — резюмирует эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры набирают популярность туры в Катар, государство, которое является одним из богатейших в мире. По данным турагентства «Семь Чудес», югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покупать авиабилеты на летние зарубежные курорты, например, в Турцию, лучше в январе и феврале, рассказали URA.RU турагенты компании SoloWay. Так перелет выйдет дешевле на 15-20%. Но также сэкономить можно, купив билеты на вторую половину мая и конец июня. «Если это летние даты вылета, то лучше их брать в январе-феврале. Тогда самые выгодные цены, июнь-август — высокий сезон. Во второй половине мая могут быть горящие туры и спецпредложения. Дети еще учатся и даты непопулярные, поэтому бывают скидки. И еще иногда бывают скидки в конце июня», — рассказала корреспонденту владелица агентства путешествий Елена Соловьева. К началу нынешнего сезона, в сравнении с зимой, стоимость билетов, в зависимости от направления, выросла на 15-20%. При этом по наблюдениям турагента, отдых подорожал еще и за счет увеличения цен в гостиницах. «Есть популярные отели, которые дорожают с каждой неделей», — резюмирует эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры набирают популярность туры в Катар, государство, которое является одним из богатейших в мире. По данным турагентства «Семь Чудес», югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...