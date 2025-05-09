Турагенты ХМАО раскрыли, как купить дешевые авиабилеты на летние курорты

Покупать авиабилеты на летние зарубежные курорты, например, в Турцию, лучше в январе и феврале, рассказали URA.RU турагенты компании SoloWay. Так перелет выйдет дешевле на 15-20%. Но также сэкономить можно, купив билеты на вторую половину мая и конец июня.
«Если это летние даты вылета, то лучше их брать в январе-феврале. Тогда самые выгодные цены, июнь-август — высокий сезон. Во второй половине мая могут быть горящие туры и спецпредложения. Дети еще учатся и даты непопулярные, поэтому бывают скидки. И еще иногда бывают скидки в конце июня», — рассказала корреспонденту владелица агентства путешествий Елена Соловьева.
К началу нынешнего сезона, в сравнении с зимой, стоимость билетов, в зависимости от направления, выросла на 15-20%. При этом по наблюдениям турагента, отдых подорожал еще и за счет увеличения цен в гостиницах. «Есть популярные отели, которые дорожают с каждой неделей», — резюмирует эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры набирают популярность туры в Катар, государство, которое является одним из богатейших в мире. По данным турагентства «Семь Чудес», югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.
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