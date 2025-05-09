Каждый третий житель ХМАО принял участие в праздновании юбилея Победы

В праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне принял участие каждый третий житель Югры. Об этом свидетельствуют официальные данные правительства ХМАО.
«Общее количество участников праздничных мероприятий — 589 018 человек. Всего было проведено 77 шествий „Бессмертного полка“, в них приняло участие свыше 280 тысяч человек», — прокомментировали URA.RU в в ведомстве.
Там также уточнили, что всего за медицинской помощью 9 мая в Югре обратилось 29 человек, среди них 12 детей. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что празднование 9 мая обошлось без серьезных происшествий. «Были беспрецедентно усилены меры безопасности», — сообщил инсайдер.
Политолог Борис Григорьев отметил, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял правильное решение, не став отменять проведения массовых мероприятий на День Победы после неудавшегося теракта украинских спецслужб в Ханты-Мансийске. «Наши враги такими методами добиваются того, чтобы запугать население. А когда мы все вместе выходим, то демонстрируем нашу сплоченность. Конечно, для губернатора — это очень сложное решение, ведь в случае чего ему нести ответственность. И во многих регионах пошли на достаточные серьезные ограничения, но те руководители, которые провели „Бессмертный полк“ и другие акции, — большие молодцы. То, что в Югре в разных мероприятиях приняло участие 600 тысяч человек — это высокие цифры. Это говорит о том, что люди чувствуют себя частью огромной единой нации и все хорошо с социальным климатом», — прокомментировал Григорьев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!