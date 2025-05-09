09 мая 2025

Каждый третий житель ХМАО принял участие в праздновании юбилея Победы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В мероприятиях Дня Победы поучаствовали почти 600 тысяч югорчан
В мероприятиях Дня Победы поучаствовали почти 600 тысяч югорчан Фото:

В праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне принял участие каждый третий житель Югры. Об этом свидетельствуют официальные данные правительства ХМАО.

«Общее количество участников праздничных мероприятий — 589 018 человек. Всего было проведено 77 шествий „Бессмертного полка“, в них приняло участие свыше 280 тысяч человек», — прокомментировали URA.RU в в ведомстве.

Там также уточнили, что всего за медицинской помощью 9 мая в Югре обратилось 29 человек, среди них 12 детей. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что празднование 9 мая обошлось без серьезных происшествий. «Были беспрецедентно усилены меры безопасности», — сообщил инсайдер.

Политолог Борис Григорьев отметил, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял правильное решение, не став отменять проведения массовых мероприятий на День Победы после неудавшегося теракта украинских спецслужб в Ханты-Мансийске. «Наши враги такими методами добиваются того, чтобы запугать население. А когда мы все вместе выходим, то демонстрируем нашу сплоченность. Конечно, для губернатора — это очень сложное решение, ведь в случае чего ему нести ответственность. И во многих регионах пошли на достаточные серьезные ограничения, но те руководители, которые провели „Бессмертный полк“ и другие акции, — большие молодцы. То, что в Югре в разных мероприятиях приняло участие 600 тысяч человек — это высокие цифры. Это говорит о том, что люди чувствуют себя частью огромной единой нации и все хорошо с социальным климатом», — прокомментировал Григорьев.

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В праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне принял участие каждый третий житель Югры. Об этом свидетельствуют официальные данные правительства ХМАО. «Общее количество участников праздничных мероприятий — 589 018 человек. Всего было проведено 77 шествий „Бессмертного полка“, в них приняло участие свыше 280 тысяч человек», — прокомментировали URA.RU в в ведомстве. Там также уточнили, что всего за медицинской помощью 9 мая в Югре обратилось 29 человек, среди них 12 детей. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что празднование 9 мая обошлось без серьезных происшествий. «Были беспрецедентно усилены меры безопасности», — сообщил инсайдер. Политолог Борис Григорьев отметил, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял правильное решение, не став отменять проведения массовых мероприятий на День Победы после неудавшегося теракта украинских спецслужб в Ханты-Мансийске. «Наши враги такими методами добиваются того, чтобы запугать население. А когда мы все вместе выходим, то демонстрируем нашу сплоченность. Конечно, для губернатора — это очень сложное решение, ведь в случае чего ему нести ответственность. И во многих регионах пошли на достаточные серьезные ограничения, но те руководители, которые провели „Бессмертный полк“ и другие акции, — большие молодцы. То, что в Югре в разных мероприятиях приняло участие 600 тысяч человек — это высокие цифры. Это говорит о том, что люди чувствуют себя частью огромной единой нации и все хорошо с социальным климатом», — прокомментировал Григорьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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