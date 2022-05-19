Глава ЯНАО рассказал помощнику президента РФ о важной программе

19 мая 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о проблемах и задачах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Росмолодежь совместно с комиссией Госсовета по молодежной политике, которую возглавляет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, разрабатывают программу развития этой сферы. Об этом сообщил глава региона на заседании комиссий Госсовета, в которой принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин. «Мы совместно с Росмолодежью поставили задачу разработать программу комплексного развития молодежной политики в регионах. Программа должна позволить создать постоянное сопровождение молодых талантов и вовлечение их в созидательную активность. Если мы увидим результат, то задачей комиссии Госсовета будет ее расширение на все регионы страны», — передает пресс-служба ямальских властей на официальном сайте правительства ЯНАО слова Артюхова. Также губернатор Ямала рассказал об основных задачах в сфере, которую он курирует в Госсовете. Работа ведется по трем направлениям — формирование мер поддержки для молодежи, «создание идеологического блока» и создание инфраструктуры для молодых людей. Глава ЯНАО отметил, что важной проблемой в молодежной политике является именно инфраструктура. Износ центров для молодежи составляет 70%. Поэтому для улучшения ситуации и разрабатывается программа развития, добавил он. Ранее глава Росмолодежи рассказала над чем они работают совместно с комиссией, возглавляемой Артюховым в Госсовете. Кроме того, она отметила успехи Ямала в развитии молодежной политики.

Росмолодежь совместно с комиссией Госсовета по молодежной политике, которую возглавляет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, разрабатывают программу развития этой сферы. Об этом сообщил глава региона на заседании комиссий Госсовета, в которой принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин. «Мы совместно с Росмолодежью поставили задачу разработать программу комплексного развития молодежной политики в регионах. Программа должна позволить создать постоянное сопровождение молодых талантов и вовлечение их в созидательную активность. Если мы увидим результат, то задачей комиссии Госсовета будет ее расширение на все регионы страны», — передает пресс-служба ямальских властей на официальном сайте правительства ЯНАО слова Артюхова. Также губернатор Ямала рассказал об основных задачах в сфере, которую он курирует в Госсовете. Работа ведется по трем направлениям — формирование мер поддержки для молодежи, «создание идеологического блока» и создание инфраструктуры для молодых людей. Глава ЯНАО отметил, что важной проблемой в молодежной политике является именно инфраструктура. Износ центров для молодежи составляет 70%. Поэтому для улучшения ситуации и разрабатывается программа развития, добавил он. Ранее глава Росмолодежи рассказала над чем они работают совместно с комиссией, возглавляемой Артюховым в Госсовете. Кроме того, она отметила успехи Ямала в развитии молодежной политики.