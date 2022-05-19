На Тюменскую область надвигаются грозы, град и штормовой ветер

20 мая 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

На Тюменскую область надвигается шторм Фото: Денис Моргунов © URA.RU 21 мая в Тюменской области ожидается усиление ветра до 23 м/с, сильные дожди, грозы и град. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС России в соцсети «ВКонтакте». При усилении ветра спасатели рекомендовали тюменцам не покидать дома и воздержаться от поездок на личном транспорте. «Днем 21 мая 2022 года на юге Тюменской области местами ожидается усиление ветра с порывами 18-23 м/с, сильные дожди, грозы, возможен град. В Тюмени ожидается сильный дождь, порывы ветра до 18 м/с», — указано в сообщении регионального управления МЧС по Тюменской области. При усилении ветра тюменцам рекомендовано не покидать здания, усилить контроль над детьми и воздержаться от поездок на личном транспорте. «Рекомендуется ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей, воздержаться от поездок на личном транспорте. Находясь на улице, избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений. Не разводить открытый огонь», — указано в сообщении регионального управления МЧС.

21 мая в Тюменской области ожидается усиление ветра до 23 м/с, сильные дожди, грозы и град. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС России в соцсети «ВКонтакте». При усилении ветра спасатели рекомендовали тюменцам не покидать дома и воздержаться от поездок на личном транспорте. «Днем 21 мая 2022 года на юге Тюменской области местами ожидается усиление ветра с порывами 18-23 м/с, сильные дожди, грозы, возможен град. В Тюмени ожидается сильный дождь, порывы ветра до 18 м/с», — указано в сообщении регионального управления МЧС по Тюменской области. При усилении ветра тюменцам рекомендовано не покидать здания, усилить контроль над детьми и воздержаться от поездок на личном транспорте. «Рекомендуется ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей, воздержаться от поездок на личном транспорте. Находясь на улице, избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений. Не разводить открытый огонь», — указано в сообщении регионального управления МЧС.