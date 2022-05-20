CNN: США оставят у границ России 100 тысяч военных

21 мая 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Действия США должны якобы сдержать Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU Соединенные Штаты Америки оставят 100 тысяч военнослужащих на границе с Россией — якобы для защиты стран НАТО от РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько официальных лиц США. «США сохранят 100 тысяч военнослужащих в Европе в обозримом будущем, если только Россия не пойдет на эскалацию и не будет угрожать Швеции и Финляндии или членам НАТО. США увеличили общую численность своих сил в Европе с примерно 60 000 военнослужащих до спецоперации России на Украине до примерно 100 тысяч сейчас», — говорится в статье издания. Отмечается также, что действия Штатов должны якобы сдержать РФ. Эти планы рассматриваются после встречи главнокомандующих вооруженных сил НАТО в Брюсселе. В мае этого года правительство Финляндии решило вступить в Североатлантический альянс. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Глава Минобороны уже прокомментировал действия этих стран. Он заявил, что до конца года на западе России будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений из-за нарастания военных угроз у российских границ на западном стратегическом направлении, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от политики нейтралитета, отмечают « Невские новости ». Он обсудил этот вопрос с членами Совета безопасности РФ.

Соединенные Штаты Америки оставят 100 тысяч военнослужащих на границе с Россией — якобы для защиты стран НАТО от РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько официальных лиц США. «США сохранят 100 тысяч военнослужащих в Европе в обозримом будущем, если только Россия не пойдет на эскалацию и не будет угрожать Швеции и Финляндии или членам НАТО. США увеличили общую численность своих сил в Европе с примерно 60 000 военнослужащих до спецоперации России на Украине до примерно 100 тысяч сейчас», — говорится в статье издания. Отмечается также, что действия Штатов должны якобы сдержать РФ. Эти планы рассматриваются после встречи главнокомандующих вооруженных сил НАТО в Брюсселе. В мае этого года правительство Финляндии решило вступить в Североатлантический альянс. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Глава Минобороны уже прокомментировал действия этих стран. Он заявил, что до конца года на западе России будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений из-за нарастания военных угроз у российских границ на западном стратегическом направлении, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от политики нейтралитета, отмечают «Невские новости». Он обсудил этот вопрос с членами Совета безопасности РФ.