В УрФУ составили рейтинг лучших институтов

В УрФУ обсудили работу институтов в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Уральском федеральном университете составили ежегодный рейтинг институтов. Вуз представил рейтинг за 2021 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«На заседании ученого совета УрФУ участники обсудили работу институтов в 2021 году. Об итогах ежегодного рейтинга рассказал директор центра мониторинга науки и образования вуза Павел Кузнецов. Информацию также разместили на страницах газеты „Уральский федеральный“», — сказано в сообщении.

Павел Кузнецов представил итоги работы институтов за 2021 год. «Первым в образовательной деятельности в минувшем году стал Химико-технологический институт (ХТИ) — за счет доли магистрантов и аспирантов. Второе, третье и четвертое места заняли соответственно Институт физической культуры, спорта и молодежной политики (ИФКСиМП), Институт экономики и управления (ИнЭУ) и Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ). Успех институтам обеспечили публикации, высокий процент защитившихся в срок аспирантов», — отметили в вузе.

В блоке «Инновации» с большим отрывом лидирует Институт новых материалов и технологий (ИНМТ) — за счет поставленных на учет объектов интеллектуальной собственности. За ним следуют Физико-технологический институт (ФТИ) и Химико-технологический институт (ХТИ). Павел Кузнецов дополнительно отметил ФТИ, который в этом году отличился большим количеством лауреатов различных премий, а также частотностью упоминаний в СМИ.

Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет вошел в список лучших вузов России. Предметный рейтинг агентство RAEX опубликовало на своем сайте. Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг. Вуз вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов.