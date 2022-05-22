Пермяки резко передумали покупать подержанные авто

За январь — апрель 2022 года было продано 19,6 тысяч авто, в 2021 году — 26,2 тысячи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский край показал самое сильное падение рынка авто по стране с начала года. За январь — апрель 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи поддержанных авто в регионе упали на 25,5%. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

«Сильнее всего вторичный рынок упал в Пермском крае (-25,5%)», — говорится на сайте. За первые четыре месяца 2022 года в регионе было продано 19,6 тыс. автомобилей с пробегом, а за тот же период предыдущего года 26,2 тыс.

В среднем по России продажи упали на 17%: с 1796 тысяч проданных авто в начале 2021 года до 1490 тысяч в 2022 году. На первом месте по количеству проданных машин располагается Москва (107 тыс. в 2021 году и 100,1 тыс. в 2022 году), в столице рынок сократился на 6%. Второе и третье место в рейтинге заняли Московская область (рынок упал на 16,7%) и Краснодарский край (на 14,1%), соответственно. Единственным регионом, где рынок вырос оказался Дагестан (+ 2%).