В пермских магазинах резко подорожали телевизоры и компьютеры

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Магазины электроники Курган
Цены в магазинах бытовой техники росли из-за ажиотажного спроса Фото:

В магазинах Пермского края резко выросли цены на ряд непродовольственных товаров. В марте текущего года заметнее всего подорожали персональные компьютеры, телевизоры и электротовары. Об этом говорится в исследовании Центрального банка РФ.

«В Пермском крае рост цен в марте на телевизоры составил 49,72%. Персональные компьютеры подорожали на 51%, стоимость электротоваров и других бытовых приборов увеличилась на 50,29%», — сообщается в исследовании.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. Также в России выросли цены на технику. Так, торговая сеть DNS объявила о повышении цен на 30% из-за падения курса рубля и ажиотажного потребительского спроса. После чего ФАС решила проверить обоснованность увеличения стоимости товаров сети.

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В магазинах Пермского края резко выросли цены на ряд непродовольственных товаров. В марте текущего года заметнее всего подорожали персональные компьютеры, телевизоры и электротовары. Об этом говорится в исследовании Центрального банка РФ. «В Пермском крае рост цен в марте на телевизоры составил 49,72%. Персональные компьютеры подорожали на 51%, стоимость электротоваров и других бытовых приборов увеличилась на 50,29%», — сообщается в исследовании. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. Также в России выросли цены на технику. Так, торговая сеть DNS объявила о повышении цен на 30% из-за падения курса рубля и ажиотажного потребительского спроса. После чего ФАС решила проверить обоснованность увеличения стоимости товаров сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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